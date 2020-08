Bénin – Mafia foncière: Pierre Gbégnon condamné et chassé du rang des géomètres

Pierre Gbégnon, ancien Chef d’Arrondissement (CA) de Togba et plusieurs autres géomètres ont été condamnés dans le dossier « Mafia foncière » à Abomey-Calavi. Les mis en cause ont été fixés sur leur sort à l’issue d’une audience ce vendredi 28 Août 2020 au tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi.

Pierre Gbégnon, ancien CA de Togba; Nazaire Hounkpevi et Julien Gbégnon ont été condamnés à 12 mois d’emprisonnement ferme. Ils ont été poursuivis pour malversations foncières. Ils sont notamment accusés d’usurpation de titre de géomètre. En dehors de la peine privative de liberté, le tribunal a ordonné la fermeture des cabinets des mis en cause. Ils sont également interdits d’exercice de la profession de géomètre.

Le tribunal a statué sur le cas de plusieurs autres personnes impliquées dans le même dossier. C’est le cas de Hyacinthe Affognon, purement et simplement relaxé et Patrick Adéyé, relaxé au bénéfice du doute. Quant à Basile Adéyé, il a été condamné à 02 mois de prison assortis de sursis pour complicité d’usurpation de titre et de fonction. 10 autres prévenus ont été condamnés à 12 mois d’emprisonnement assortis de sursis et 06 mois d’emprisonnement ferme contre 04 autres.

Pierre Gbégnon poursuivi dans un autre dossier

L’ancien CA de Togba n’est visiblement pas encore au bout de sa peine. De sources bien informées, il est poursuivi dans un autre dossier domanial. Dans cette nouvelle affaire, Pierre Gbégnon serait accusé des faits d’escroquerie en parcelles.

Après son arrestation, Pierre Gbégnon s’est fait remplacer à la tête de l’arrondissement de Togba. En effet, par arrêté communal pris le 24 juillet 2020, le Maire Angélo Ahouandjinou a désigné Aïsso Zossou Dossou Pierre comme le nouveau CA de Togba.

L’arrestation du CA de Togba

Pierre Gbégnon a été mis aux arrêts suite à de nombreuses plaintes portées contre lui. Les investigations suscitées par les plaintes des acquéreurs de parcelles dans l’arrondissement de Togba, ont permis d’interpeller une dizaine de faux géomètres et le chef d’arrondissement de Togba. Ils sont impliqués dans un dossier de mutation de parcelles au détriment des réels acquéreurs.

Présentés au procureur du tribunal de première instance de première classe de d’Abomey-Calavi, le chef d’arrondissement Pierre Gbégnon et les pseudo-géomètres ont été placés sous mandat de dépôt. Membre du parti présidentiel, Union Progressiste (UP), il est géomètre topographe de profession et promoteur d’un cabinet. Cependant, il n’est pas reconnu par l’ordre des géomètres du Bénin. Accusé d’usurpation de titre, lui et ses compères ont été déposés à la prison civile d’Abomey-Calavi.