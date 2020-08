Bénin: les élus communaux et locaux astreints à un code d’éthique et de déontologie

Le gouvernement du président Patrice Talon continue de faire des efforts pour améliorer la gouvernance locale. Un code d’éthique et de déontologie vient d’être élaboré pour cadrer la gouvernance à la base.

Après avoir limité leur prérogative et suspendu certaines opérations, le gouvernement de la rupture, soucieux d’assainir la gouvernance au niveau décentralisé, vient d’astreindre les élus communaux et locaux à un code d’éthique et de déontologie, élaboré par le ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, avec l’appui du ministère de l’Economie et des Finances.

L’élaboration du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux, communaux et locaux, répond à un besoin de transparence dans la gouvernance des affaires au niveau décentralisé. Elle entre en ligne de compte des réformes de l’administration territoriale, dont la finalité est de palier à la mauvaise gouvernance et restreindre les libertés que se donnent les élus communaux et locaux dans la gestion de leur communauté. Elle vise également l’implication des populations dans la gestion de leur localité.

Un code d’éthique pour l’efficacité de la gouvernance

En présentant, ce jeudi 20 Août 2020, à Cotonou, le document aux autorités décentralisées, le ministre de la décentralisation a fait remarquer que, dans le contexte béninois, « marqué par la rareté des ressources où les populations exigent plus de transparence et d’efficacité dans la conduite des affaires publiques, il est de plus en plus reconnu que les administrations, qui accordent une place de choix à l’éthique, affichent une bonne performance. »

Le code d’éthique et de déontologie, leur rappelle-t-il, est un instrument rappelant, d’une part, les valeurs universellement reconnues, comme le respect de l’usager du service public, la neutralité et l’impartialité, la probité, l’intégrité, l’équité, la conscience professionnelle… et, d’autre part, les devoirs qui leur sont exigibles depuis leur installation jusqu’à la fin de leur mandat.

Précisons que, grâce à l’élaboration de ce code d’éthique et de déontologie, le Bénin se conforme aux exigences communautaires contenues dans la directive n°01/2009/Cm/Uemoa du 27 mars 2009 portant Code de transparence et gestion des finances publiques au sein de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).