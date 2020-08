Bénin: les dessous calamiteux de la gestion du PRD à Porto Novo mis à nu

Le maire de la ville de Porto Novo, Charlemagne Yankoty, était ce dimanche 16 Août 2020 sur l’émission « expression directe » de la radio Gerdess fm. C’est l’occasion pour Charlemagne Yankoty de faire le point de l’héritage reçu du parti PRD.

La ville de Porto Novo dispose dispose beaucoup d’atouts pour son développement. Mais la gestion qui en a été faite pendant plusieurs mandatures où la Commune était sous l’autorité du parti du renouveau démocratique (PRD) n’a pas permis son éclosion. Reçu dans l’émission « Expression directe » de radio gerdess fm, la première autorité de la ville capitale se plaint de l’ardoise de dettes qui lui a été laissée en héritage.

« Porto-Novo a quelques difficultés car la dernière mandature a laissé une dette importante et colossale » a signalé le nouveau maire de Porto Novo. Ces dettes auraient été générées par des dépenses de prestiges. Le maire Charlemagne Yankoty a en effet fustigé l’achat de véhicules haut de gamme à crédit au bénéfice de l’ancien maire et des chefs d’arrondissement.

Le mode de gestion de la commune par l’ancienne équipe était approximative. Charlemagne Yankoty en veut pour preuve l’approche de titrisation de la dette qui selon lui n’est pas la bonne. « La titrisation, c’est un reconditionnement des dettes mais cette fois de façon onéreuse et la titrisation a été faite sur la base de ce que la mairie paie 750 millions par an au titre de la dette. Alors que la mairie n’a jamais dégagé un excédent net annuel de 300 à 400 millions« , se désole Charlemagne Yankoty.

La Commune de Porto Novo est en « faillite »

La situation économique de Porto Novo est préoccupante et l’actuelle autorité de la ville n’envisage comme porte de sortie que le recours a une « perfusion » qui ne saurait être administrée que par le gouvernement.

En effet, Charlemagne Yankoty entend associer le ministre des finances pour une recherche de solution qui ne sera rien d’autre que la renégociation des échéances car indique-t-il, la mairie n’a même pas pu payer la première échéance par rapport aux engagements pris envers l’intermédiaire financier pour la titrisation.

« Alors qu’avant la troisième mandature la dette de la ville tournait autour de 2 milliards, la troisième mandature a laissé une dette qui oscille autour de 6 milliards de fcfa. Mais pour être honnête, il y a aussi environ 1 milliard 500 millions de fonds levés dont nous avons hérité et qui sont là« , a laissé entendre l’autorité communale

Mauvaise approche de la gestion des ressources humaines

Personnel pléthorique et non qualifié. Tel est l’autre nœud gordien que la nouvelle équipe municipale est venue trouver. Selon Charlemagne Yankoty, la majorité des agents de la mairie de Porto Novo sont titulaires de l’ancien CEFEB l’actuel CEP. Seulement quelques agents ont le niveau BEPC qui est d’ailleurs le niveau le plus élevé dans l’administration municipale à Porto Novo.

Avec une équipe de cette qualité, quelle modernisation de l’administration peut-on envisager maintenant que l’option générale est la digitalisation des services.

Mieux, certains agents sont sans contrat et d’autres notamment dans les arrondissements sont en stage depuis plus de 10 ans. Des agents sans attribution pullulent et hument l’air à longueur de journée. C’est le cas par exemple au niveau des conducteurs où il y a plus de chauffeurs que de moyens roulants existant dans le parc.

La situation la plus catastrophique se situe au niveau de la gestion foncière de la ville. Un véritable bourbier dans lequel on ne peut voir clair que suite à un audit approfondit.

L’autorité de la ville fait déjà cas de 300 parcelles qui seraient frauduleusement distraites du patrimoine de la ville. « Certains ont été contraints de payer et la mairie a pu recouvrer près de 53 millions sur environ 160 millions » a fait savoir le nouveau maire.