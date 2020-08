Bénin: le recrutement de 60 élèves-professeurs au cœur d’une polémique d’exclusion

Le ministère du travail et de la fonction publique a lancé un concours de 60 élèves-professeurs. Mais les conditions d’accès à ce concours de recrutement excluent d’office toutes personnes vivant à un handicap.

« Ne pas être bègue ni sourd, ni handicapé moteur et jouir d’une bonne acuité visuelle », c’est la condition d’accès qui exclut les personnes en situation de handicap au concours de recrutement de 60 élèves-professeurs certifiés au profit du ministère des enseignements secondaire, techniques et de la formation professionnelle.

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont fustigé cette décision du ministère du travail et de la fonction publique qui estiment que les personnes handicapées ne peuvent enseigner. « Si tu as eu la poliomyélite, ne vas pas déposer ton dossier stp », a ironisé la chanteuse béninoise Miss Espoir.

Choqué, le rappeur Mc l’indomptable a interpellé la ministre du travail et de la fonction publique dans une publication sur sa page Facebook : « Non mais sérieusement, vous avez lu avant de signer ? Mme Adjidjatou Mathys, donc pour vous certains ont droit au travail et d’autres pas? », a-t-il demandé avant d’indiquer qu’ « il fallait lister ça aussi avant d’encaisser l’argent de l’inscription au ci, l’argent des frais de dossier du CEP, BEPC, BAC, LICENCE, BTS…».

« Un handicapé moteur ne peut pas enseigner »

De son côté, Anderson Houndété conclut malgré lui qu’au Bénin, désormais un handicapé moteur ne peut pas enseigner. Aussi s’interroge-t-il sur le bon sens de ceux qui défendent cette décision du gouvernement : « êtes-vous sérieux dans ce pays ? Et quand je vois des gens défendre ça … ».

Contrairement à ceux qui expriment leur mécontentement, Eurydoce Désiré Godonou invite la ministre du Travail et de la fonction publique à présenter, au nom de la Fraternité, au nom de la Justice et au nom du Travail, des excuses officielles pour ce communiqué. « Si je parle maintenant, on va dire que je suis dans l’émotion », peut-on lire dans son message en légende de la photo du communiqué.

En effet, ledit concours va être organisé par le ministère de la fonction publique dans le cadre du renforcement des capacités des ministères et institutions de l’Etat en ressource humaines de qualité.

La composition est prévue pour le 12 septembre 2020 et prend uniquement en compte les critères ci-après : « être de nationalité béninoise, jouir de ses droits civiques, être de bonne moralité, remplir les conditions d’aptitude phtisiques et mentales pour l’exercice de l’emploi dans la fonction publique, être indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse, nerveuse, poliomyélite, lépreuse ; ne pas être bègue ni sourd, ni handicapé moteur et jouir d’une bonne acuité visuelle ».

Cette polémique sur l’exclusion des personnes handicapées aux concours de la fonction publique n’est pas la première et ne sera certainement pas le dernier au Bénin. Toutefois, le sujet pose le problème de la place des personnes vivant avec un handicap dans les projets de recrutement ou d’emploi au Bénin.