Bénin: le projet « Commune Connect » présenté à Aplahoué et à Djakotomey

L’intégration des stratégies de transformation numérique des territoires décentralisés dans les documents de planification communale a été au coeur d’un atelier ce vendredi 14 Août 2020 dans la salle de délibération de la Mairie d’Aplahoué.

Initié par le ministère de l’économie numérique et de la digitalisation, le projet Bénin « Commune Connect » a été présenté ce vendredi 14 Août 2020 aux communes d’Aplahoué et de Djakotomey par le Directeur Départemental de l’Economie Numérique et de la Communication Mono-Couffo, Monsieur Jacques ZEHOU.

C’est à la faveur d’un atelier de présentation qui a eu lieu dans la salle de délibération de la Mairie d’Aplahoué. Cet atelier a pour objectif d’accompagner la transformation numérique des communes.

Le projet vise en effet à réduire le délai et le coût des infrastructures notamment les aspects relatifs au déploiement de stations radioélectriques, aux droits de passage et les réseaux d’accès. Il permet également la mise en place de centres communautaires de ressources numériques, la dématérialisation des services communautaires afin d’améliorer la qualité des services aux populations, le développement des entreprises, des start-up et des relais digitaux dans les communes.

Officiellement lancé le 24 juillet 2019 par Madame Aurélie Adam Soulé Zoumarou, Ministre du Numérique et de la Digitalisation, ce projet est une passerelle qui permettra aux communes et aux élus locaux de procéder à la transformation numérique de leur territoire afin d’améliorer la couverture et la qualité des services numériques aux populations.