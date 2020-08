Bénin: le parti FCBE se dit serein face aux arrêts de la Cour suprême

Le Secrétaire exécutif national (Sen) du parti Forces Cauris pour un Bénin (FCBE) s’est adressé aux militants et sympathisants de la formation politique. C’est à travers un communiqué en date du 08 Aout 2020, quelques jours après les arrêts de la Cour suprême, invalidant des sièges du parti.

Les militants et sympathisants du parti FCBE sont invités au calme et à la sérénité face aux arrêts de la Cour suprême qui invalide plusieurs sièges de leur formation politique, dont deux (02) à Parakou. C’est l’essentiel à retenir du communiqué signé par Paul Hounkpè. Le Sen invite les membres du parti, à tous les niveaux, à se démarquer des actes de violence et ou de vandalisme. « Le parti réaffirme son attachement au respect des lois et institutions républicaines », précise Paul Hounkpè.

A en croire le Secrétaire exécutif national (Sen), le Bureau Exécutif National ne reste pas bras croisés face à ces arrêts de la Cour qui met en difficulté le parti dans le contrôle de la municipalité de Parakou. « Loin d’être ébranlé par les décisions successives de la Cour, il travaille d’arrache-pied pour trouver une solution équitable afin que l’équipe municipale de la ville soit le reflet des résultats issus des urnes. A cet effet, il n’écartera aucune possibilité dans les discussions pour que la volonté des militantes, militants et sympathisants transparaisse même après ces décisions », lit-on dans le communiqué.

Le parti FCBE en passe de perdre le contrôle de la Mairie de Parakou

Après les arrêts de la Cour suprême, on doit désormais assister à la reprise de l’élection du Maire de Parakou et de ses adjoints. Désormais réduit à 15 Conseillers, le parti FCBE perdra probablement le contrôle de la Mairie. Un renversement de situation qui intervient quelques semaines après la désignation d’Aboubakar Yaya à la tête du Conseil municipal.

En effet, la Cour suprême, par le biais de deux arrêts, a invalidé deux sièges du parti. Il perd ainsi sa majorité et risque de subir la loi de l’Union Progressiste (UP) et du Bloc Républicain (BR), tous deux de la mouvance présidentielle. On a désormais au sein du Conseil municipal, le parti FCBE, UP et le BR comptent respectivement 15, 12 et 04 Conseillers. Pour rappel, la reprise de l’élection était prévue pour le vendredi 07 Août dernier ; mais elle a été reportée par le Préfet. Les tractations continuent donc au sein des partis politiques.

Pas de relation contre-nature

La seule possibilité qui restait et pourrait permettre à cette formation politique d’obtenir par des jeux d’alliance, le fauteuil de la municipalité, a été remise en cause par le chef de l’Etat, le président Patrice Talon. Qu’il vous souvienne que le président de la République, lors d’une rencontre qu’il a tenue avec des représentants des partis politiques ayant pris part aux élections municipales et communales du dimanche 17 Mai 2020, n’a pas caché sa désapprobation contre toute forme d’alliance incestueuse entre les deux partis qui le soutiennent et le parti FCBE.

Or, à l’issue desdites élections, le parti FCBE a pu obtenir 17 sièges contre 12 pour le BR et 4 pour l’UP. Une alliance entre les partis UP et BR les crédite de 16 sièges ce qui donnait toujours l’avantage au parti de Paul Hounkpè qui avait en son temps arraché le fauteuil de maire.

Avec l’invalidation d’un siège, le parti FCBE se retrouve avec 16 sièges. Une situation qui ouvre le boulevard aux partis proches de la mouvance de reprendre le contrôle de la mairie de Parakou car eux ont la possibilité de piocher dans le marigot des conseillers FCBE. En effet, en se mettant dans une alliance de gouvernance, les deux partis politiques proches du chef de l’Etat auront 16 sièges et pourront ainsi décharger Aboubakar Yaya qui n’aura été finalement maire de Parakou que pour deux mois en débauchant un conseiller FCBE.

Du côté des Fcbe, aucune possibilité ne profile à l’horizon. Aucune négociation de coulisse n’a à priori la chance d’aboutir si les deux autres partis doivent suivre le mot d’ordre du chef de l’Etat. Mais au delà de ce schémas, c’est l’impasse qui plane sur l’élection du prochain Maire de Parakou si les responsables du parti des forces cauris pour un Bénin émergent parviennent à maintenir la cohésion et la fidélité au sein de leurs conseillers.

En effet, avec ce schéma, les deux forces en présence (les deux partis proches du pouvoir contre les Fcbe) viennent avec le même nombre de sièges, soit 16 sièges de part et d’autre. Une situation qui rendra le choix d’un maire compliqué. La cour suprême de par sa décision aura créé cette situation alors que le recours déposé devant elle était intitu personnae et non lié au siège. La cour dans sa décision aurait en effet pu invalider le siège du conseiller avec la possibilité qu’il soit remplacé par son suppléant.

Les erreurs du parti FCBE

Le parti des Forces cauris pour un Bénin émergent est victime de ses propres erreurs politiques. Quand on n’a compéti dans un contexte politique difficile avec des crises internes, on mesure au millimètre près les actes que l’on pose. Quand on parvient à arracher une mairie pour laquelle on est même pas attendu, on prend ses dispositions.

La première erreur des responsables du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent est d’avoir joué contre leur propre camp suite à un recours interne au parti; La seconde erreur du parti qui joue probablement contre lui peut être aussi le huis clos tenu entre le maire Aboubacar Yaya et le professeur Joël Aïvo lors d’une tournée effectuée par ce dernier à Parakou; Enfin, les responsables du parti des Forces cauris pour un Bénin émergent ont annoncé avoir entrepris des négociations avec des maires des deux autres partis politiques pour avoir le nombre d’élus nécessaires afin de parrainer un candidat de l’opposition.

Ces erreurs politiques peuvent justifier dans une certaine mesure les difficultés actuelles du parti Cauris, tant il est difficile de faire aujourd’hui la démarcation entre la politique et les décisions des institutions de la République.