Bénin: le nouveau Maire de Parakou connu ce jeudi 13 Août

Ce jeudi 13 Août 2020, la ville de Parakou pourrait connaitre son nouveau maire, après les différentes décisions de la Cour suprême. Après le report du vendredi 07 Août 2020, les Conseillers sont à nouveau invités ce jeudi pour la reprise de l’élection du Maire de Parakou et de ses adjoints.

Le Préfet du Borgou a convoqué les 31 Conseillers de la municipalité de Parakou à la reprise de l’élection du Maire et de ses adjoints pour ce jeudi 12 Août. Le vendredi 07 Août, le Préfet avait reporté l’élection parce qu’il aurait reçu des informations faisant état d’une menace de troubles à l’ordre public.

Le parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) qui a jusque-là le contrôle de la Mairie, a sorti un communiqué pour appeler ses militants à la retenue. Conscient de son infériorité numérique suite aux arrêts de la Cour suprême, invalidant deux de ses sièges au sein du Conseil municipal, le parti ne s’avoue pas encore vaincu.

Le parti FCBE en difficulté

Pour cette reprise de l’élection du Maire de Parakou et de ses adjoints, le parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) qui a désigné l’exécutif municipal au soir des élections communales, se retrouve en difficulté. En effet, la Cour suprême, par le biais de deux arrêts, a invalidé deux sièges du parti. Il perd ainsi sa majorité et risque de subir la loi de l’Union Progressiste (UP) et du Bloc Républicain (BR), tous deux de la mouvance présidentielle. Désormais, le Conseil municipal de Parakou est composé de 31 Conseillers, dont 15 pour les FCBE, 12 pour l’UP et 04 pour le BR.