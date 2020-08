Au Bénin, les prêtres du Fâ et autres détenteurs du savoir endogène ont organisé ce jeudi 13 août 2020, une séance de consultation sur la candidature du président Patrice Talon en 2021. Des conclusions, il ressort de cette consultation que le « Fâ » est favorable pour un 2ème mandat du président Patrice Talon.



Si le président Patrice Talon décide comme la constitution du Bénin lui en donne droit, de faire un second mandat, ce sera sous le signe « Tchè Woli ». En effet, au terme de la consultation faite par les prêtes du Fâ ce jeudi à Allada, trois signes sont apparus : « Tchè Woli » (le signe principal) ; et deux autres signes secondaires : le Toula Yèkou et Yèkou Mèdji ».

Ces trois signes indiquent selon Rabbi Tan que le « Fâ » protège la candidature du président Talon pour la présidentielle de 2021. « Trois différents signes qui lèvent toute équivoque et qui donnent carte blanche au président Talon de pouvoir se présenter pour un second mandat en 2021 », a rassuré Dah Mèhou, Rabbi Tan.

De fortes chances pour Talon d’être Candidat

« Tchè Woli » , le signe principal dit que le président Talon , objet de cette consultation émet jusqu’à l’heure actuelle des doutes, des hésitations et des imprécisions sur sa candidature ou non à l’élection prochaine. A l’en croire, il y a de fortes chances pour le président Talon d’être Candidat si les sacrifices y afférents sont bien faits dans les règles de l’art.

Ainsi, malgré ses doutes, son indécision qu’il manifeste par ses mouvements et ses conduites, le président Patrice Talon peut bien être et sera candidat à sa propre succession. Le prêtre du Fâ , Dah Mèhou, Rabbi Tan ajoute que le Fâ demande à Talon de lever tout simplement ces mirages qui occupent actuellement ses pensées et de savoir que les mânes de « nos ancêtres » sont d’accord sur sa candidature. Mieux, il précise qu’aucune arrière-pensée, aucune honte, aucune ambiguïté ne fait obstacle à sa candidature.

* »Tchè Woli » , le signe du second mandat de Talon*

Yèkou Mêdji renforce le second mandat de Talon

Le deuxième signe qui illustre le second mandat du président Patrice Talon est intitulé « Yèkou Mêdji » et vient renforcer les prédictions du signe principal. Ce signe donne les assurances et les protections nécessaires au président Talon afin qu’il se déclare candidat sans subir aucune attaque que ce soit de la part de qui que ce soit.

Ledit signe se résume par le proverbe « Quand le soleil apparaît, il projette toujours ses rayons sur les murs « . A ce titre, les prêtres du Fâ annoncent que l’ étoile du président Talon brille encore sur le Benin et tous ceux qui iront contre lui, périront . « Talon est fait chef depuis l’au delà et donc quiconque veut l’affronter finira par mordre la poussière, a dit le Fâ . Son symbole est le crocodile et le Fâ est le seul pouvoir capable de l’aider à réussir, d’où la nécessité pour lui de suivre ses prescriptions », décrit Dah Mèhou, Rabbi Tan.

Les contours de la réélection du président Patrice Talon

Une chose est d’être candidat et l’autre chose est de se faire réélire. A ce niveau le troisième signe intitulé « Toula Yêkou » annonce que le président Talon a déjà défini tous les contours de sa réélection. « L’écureuil a fini de labourer son champ avant la levée du jour » , explique le proverbe de ce signe du Fâ. Il ressort de cette assertion que Patrice Talon a déjà préparé le terrain pour son second mandat.

Le même source estime que les réformes mises en œuvres et dont les fruits portent d’ailleurs déjà la promesse des fleurs sont une belle illustration de comment Talon prépare sa réélection. Toutefois, le Fâ exhorte le chef de l’Etat à ne pas faire grand bruit pour se faire réélire, puisque son efficacité en action milite déjà en sa faveur.

Dans le compte rendu de cette consultation du Fâ sur la candidature du président Patrice Talon pour la présidentielle de 2021, Dah Mèhou Rabbi Tan a souligné que les sacrifices demandées par le Fâ pour parfaire ce second mandat ont démarré dans les heures qui ont suivies la consultation.

La prédiction de David Koffi Aza remise en cause ?

Si le fâ est favorable à un second mandat du président Patrice Talon, quelle interprétation pourrait être faite de la prédiction du professeur David Koffi Aza qui , après une consultation antérieure dévoilait que le successeur du président Boni Yayi ne fera qu’un seul mandat. « Le successeur du président Boni Yayi ne fera qu’un seul mandat », soutenait David Koffi Aza sur des ondes de télévision.

Dans l’un ou dans l’autre cas, cette interprétation du Fâ qui annonce le second mandat du président Patrice Talon ne sera pas sans polémiques. Toutefois, les prêtes du Fâ sauront, comme ils savent si bien le faire expliquer au peuple béninois la dissemblance et la ressemblance entre cette consultation qui est favorable au second mandat du président Patrice Talon et celle qui annonçait son seul et unique mandat.