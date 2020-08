Bénin: le congrès des jeunes du parti Bloc Républicain reporté

Les dissensions internes ont eu raison du congrès constitutif de l’organisation des jeunes du Bloc républicain qui n’aura plus lieu ce samedi 29 Août 2020.

Initialement prévu pour se tenir le samedi 29 Août 2020 à Glazoué, le congrès constitutif de l’organisation des jeunes du parti Bloc Républicain est reporté à une date ultérieure.

Le report dudit congrès selon une publication du site d’information « Le devoir Info » a été décidé ce mercredi 26 Août 2020 à l’issue d’une réunion tenue par les leaders dudit mouvement.

Les divergences internes et les guéguerres entre jeunes depuis l’annonce de la ténue de ce congrès a conduit à cette décision de report. Pour le président Bida Nouhoum et les autres membres du comité d’organisation, après avoir parcouru les différents points inscrits à l’ordre du jour et n’ayant donc pas trouvé un terrain d’entente pour aplanir les divergences, le comité préparatoire, dans son ensemble a convenu du report de la dite assemblée à une date ultérieure.

« La pagaille a assez duré »

Le ton monte dans le rang des jeunes du parti BR qui se disent victimes de marginalisation. Selon Roland Djossou, l’un des frondeurs, la mise en place de l’OJBR doit se faire dans le consensus et dans les règles de l’art.

Il annonce une série d’actions afin que la situation soit corrigée pour le bonheur de tous les jeunes, membres du parti BR. « La pagaille a assez duré », a-t-il conclu.