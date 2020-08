Bénin: le CHU-MEL et le CNHU-HKM bientôt dotés d’un hôpital de jour d’Oncologie

Un hôpital de jour d’Oncologie sera bientôt installé au Centre hospitalier universitaire de la Mère et de l’Enfant (CHU-MEL) et au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga de Cotonou (CNHU-HKM). L’annonce a été faite à l’occasion du Conseil des ministres du mercredi 19 Août 2020.

Pour une meilleure prise en charge des personnes atteintes de cancer, le gouvernement a décidé de mettre en place un hôpital de jour d’Oncologie CHU-MEL et au CNHU-HKM. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, cette décision est prise après deux années de mise en œuvre du partenariat entre notre pays et Paris Hospital Foundations (PHF) pour la gestion des évacuations sanitaires.

En effet, ce partenariat de gestion des évacuations sanitaires a révélé que les cancers sont les affections les plus fréquentes et les plus onéreuses. « En vue d’accroître la prise en charge de ces affections au plan national et de favoriser le bénéfice de ces soins à un plus grand nombre de personnes, le Gouvernement a décidé de mettre en place un hôpital de jour en oncologie au niveau du CHU-MEL et du CNHU-HKM », lit-on dans le compte-rendu du Conseil.

Accord pour la contractualisation avec l’hôpital FOCH

Dans le cadre de la mise en place de l’hôpital de jour d’Oncologie dans les deux centres hospitaliers ciblés, le gouvernement a donné son accord pour la contractualisation avec l’hôpital FOCH. Cet hôpital est membre du groupe PHF, pour l’assistance à l’audit organisationnel, technique et fonctionnel, nécessaire à la réalisation du projet.

Par ailleurs, un audit de démarrage de l’hôpital de jour d’Oncologie est annoncé. « Cet audit permettra notamment d’identifier et de lever les obstacles à la mise en fonction effective de l’hôpital de jour d’oncologie », précise le compte-rendu du Conseil des ministres.