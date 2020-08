Bénin: l’Assemblée générale de l’OJBR tient, malgré les grincements de dents

L’Assemblée Générale Constitutive de l’Organisation des Jeunes du Bloc Républicain (OJBR) aura bel et bien lieu ce samedi à Glazoué. Dans un communiqué rendu public ce jeudi 27 Août 2020, le président du Comité d’organisation dément formellement l’information faisant état du report et confirme la tenue de l’Assemblée Générale.

A propos du supposé report de la date de l’Assemblée Générale, le président du Comité d’organisation dénonce une information montée de toutes pièces. Il met en garde les auteurs de « ces initiatives de sabotage ». « Ils seront placés devant leur responsabilité et répondront de leurs actes devant les institutions compétentes », a-t-il précisé.

Sur l’Assemblée Générale Constitutive (AGC) de l’Organisation des Jeunes du BR (OJBR), prévue pour ce samedi, certains jeunes leaders marquent une réticence. Ils dénoncent le manque de consensus autour du processus et le copinage qui serait devenu le mode de gestion de certains cadres du parti. En gros, les mécontents ne se retrouvent pas dans cette AGC annoncée.

Le ton monte dans le rang des jeunes du parti BR qui se disent victimes de marginalisation. Selon Roland Djossou, l’un des frondeurs, la mise en place de l’OJBR doit se faire dans le consensus et dans les règles de l’art.

C’est trop facile. Nous sommes tous membres du parti et personne n’est plus membre du parti que nous autres. Nous travaillons tous à l’enracinement du parti. Si on doit mettre sur pied cette organisation, autant le faire dans les règles de l’art.

Roland Djossou