Bénin: la ministre du commerce au contact des femmes du marché de Djougou

Madame Alimatou Shadiya Assouma, ministre du commerce et de l’industrie, accompagnée d’une délégation de son cabinet, était, ce mercredi 12 Août 2020, avec les femmes du marché de Djougou. L’objectif de cette descente est de discuter, avec ces dernières, des mesures palliatives en attendant la fin des travaux de construction du marché.

Après la capitale économique du Bénin et la capitale politique, la ministre Alimatou Shadiya Assouman et la délégation qui l’accompagne se sont rendues le mercredi 12 août 2020 sur les sites de relogement des femmes du marché de Djougou en reconstruction. En se mettant en contact avec ces femmes, Madame Alimatou Shadiya ASSOUMAN a voulu échanger avec elles sur des mesures palliatives à trouver en attendant la fin des travaux de construction.

En fait, la difficulté majeure évoquée par la plupart des femmes vendeuses du marché de Djougou est relative à une sorte de ralentissement des activités, comme déjà entendu à Cotonou et à Porto-Novo. De même, les problèmes de sécurité, d’hygiène, d’électricité, d’insuffisance de toilettes… ont été soulevés.

Alimatou Shadiya ASSOUMAN, en compagnie de Micaël BASSABI-DJARA et de Armelle KANHONOU, respectivement Directeur de cabinet et Conseillère technique dudit ministère, tout en notant les doléances, a conseillé à ces interlocutrices l’ordre et la discipline. Elle leur a rappelé que les étalages doivent se regrouper par catégories de produits, conformément aux nouvelles dispositions. Aussi, a-t-elle recommandé le port de masques et l’observance des gestes barrières contre la pandémie de la Covid-19.

Cette étape de la tournée de la ministre du commerce, ponctuée de visites de sites et une séance de travail tenue à la mairie de Djougou se sont effectuées en bonne intelligence avec le maire Malick GOMINA et le Préfet de la Donga, Souleymane Bio AININ.