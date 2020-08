Bénin: Kuassi Marcellin Amoussou-Guenou nommé Secrétaire permanent de l’ANSRR

L’Autorité Nationale de Sûreté Radiologique et de Radioprotection (ANSRR) a désormais un Secrétaire permanent. Il s’agit de Kuassi Marcellin Amoussou-Guenou, nommé ce mercredi 26 Août 2020 en Conseil des ministres.

Sur proposition du Conseil de surveillance, Kuassi Marcellin Amoussou-Guenou est nommé Secrétaire permanent de l’Autorité nationale de Sûreté radiologique et de Radioprotection (ANSRR). Il va occuper ce poste cumulativement avec ses fonctions actuelles. Cette nomination intervient quelques jours après l’installation des membres de l’ANSRR, pour un mandat de trois ans.

L’ANSRR est un organe public à caractère scientifique et technique en charge des questions liées à la radiologie, la radioprotection et globalement, à la sûreté nucléaire en République du Bénin. « Elle est indépendante et exerce ses pouvoirs de manière impartiale, équitable et transparente. », avait rappelé le représentant du chef de l’Etat, lors de la cérémonie d’installation des membres.

Les membres du conseil de surveillance de l’ANSRR:

Monsieur Bertin Bada : Président

Monsieur Hervé S. K. Zanvo

Monsieur Rachad Olatundé Adjibola Adjibade

Monsieur Amine Bitayo Kaffo

Monsieur François Corneille Kedowide

Monsieur Gilbert Edah

Monsieur Gabriel Yves Hugues Avossevou

Les missions de l’ANSRR

L’Autorité nationale de Sûreté radiologique et de Radioprotection a sept missions principales. Il s’agit de :