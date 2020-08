Bénin: « J’ai débuté la politique depuis le bas âge, depuis ma classe de 5è », Louis Vlavonou

Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationales, a lancé le volume 1 de son ouvrage « La Providence Divine ne m’a jamais fait défaut », ce lundi 24 Août 2020. Dans un entretien réalisé sur ledit ouvrage, Le président du Parlement est revenu sur son parcours politique, il a notamment évoqué les moments forts de ses débuts en politique.

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou n’est visiblement pas un parvenu en politique. L’homme dit avoir être introduit dans les rouages politiques depuis qu’il était au collège. « J’ai débuté la politique depuis le bas âge, depuis ma classe de 5è », a-t-il fait savoir. Selon ses dires, c’est déjà à cette époque qu’il a commencé à faire ses armes en politique avec la défense des droits des élèves et étudiants.

Ce début de militantisme du président de l’Assemblée nationales avait pris corps sous la houlette de l’UGEED et de l’Association des Élèves et Étudiants du Dahomey (AEED), qui était basée en France. « …nous menions des luttes, des grèves, la défense des intérêts matériels et moraux des élèves et étudiants », a-t-il affirmé. Cette étape de son parcours politique est d’ailleurs la première partie du volume 1 de l’ouvrage lancé ce lundi.

L’après l’UGEED et l’AEED…

Louis Vlavonou a entamé une autre étape de son engagement politique après avoir milité sous la couverture de l’AEED et l’UGEED, qui a été entre temps dissoute. « La dissolution de l’UGEED a fait que nous sommes rentrés en clandestinité. Cette clandestinité nous a amené à connaître tout ce qu’on peut faire dans la clandestinité contre un pouvoir », a-t-il confié.

A l’en croire, cette étape a été visiblement l’une des plus difficiles de son parcours ; mais elle a contribué à la consolidation de son engagement. Cet engagement va lui permettre de participer efficacement au fonctionnement du PRPB où il y a eu à jouer des rôles très importants. « …dans l’organisation de masse du parti, nous avons été responsable. Tout cela nous a préparé à venir au Parlement à travers le système partisan d’alors », a précisé Louis Vlavonou.

Du Madep à l’Union Progressiste (UP)…

La partie la plus connue, du parcours politique de Louis Gbehounou Vlavonou, est sans doute celle qu’il a fait, dès son entrée dans le Mouvement africain pour la démocratie et le progrès (Madep) de Séfou Fagbohoun. C’est avec ce parti qu’il a été élu pour la première fois député, en 2003; mais il avait laissé son suppléant siégé à sa place. 04 ans après, il a été réélu, mais cette fois sur la liste de l’Alliance pour une Dynamique Démocratique (ADD), un regroupement politique de l’opposition. En 2011 et 2015, Louis Vlavonou signe son retour au Parlement, sous la couverture d’une autre alliance de l’opposition à savoir l’Union fait la Nation (UN).

A la faveur de la réforme du système partisan opérée par le régime de Patrice Talon, l’auteur de l’ouvrage « La Providence Divine ne m’a jamais fait défaut », Louis Vlavonou, devient membre de l’un des partis présidentiels, l’UP. C’est ainsi qu’il retrouve son siège au Parlement, à l’issue des élections législatives contestées du 28 avril 2019. Il n’a simplement pas retrouvé son siège; mais il a été aussi porté à la tête du Bureau de l’Assemblée nationale, 8è législature.

En dehors du parcours politique, que retenir du douanier Louis Vlavonou ?

Âgé de 67 ans, marié et père de 04 enfants, Louis Gbehounou Vlavonou est un ancien douanier de profession. Il a intégré la douane béninoise en 1980, au poste de Chef Secrétariat particulier du Directeur Général des Douanes et droits indirects. De 1984 à 2006 il occupe entre autres les postes de Chefs de brigade, Chef de service, Inspecteur et Receveur des douanes.

Depuis 1994, il est formateur à l’Ecole Nationale des douanes de Porto-Novo. Colonel des douanes à la retraite, Louis Gbehounou Vlavonou est de la 45ème promotion de l’Ecole Nationale des Douanes de Neuilly-sur-Seine où il a obtenu son diplôme d’études supérieures