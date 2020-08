Bénin: interdiction de la divagation des animaux domestiques dans le Zou

La divagation des animaux domestiques est interdite dans le département du Zou. Il s’agit d’une décision prise par le Préfet Firmin Kouton.

Plus d’animaux domestiques en divagation dans les rues du département du Zou. Le Préfet a sommé les propriétaires de ces animaux à prendre les mesures nécessaires pour les garder à la maison. Dans le cas contraire, ces animaux seront purement et simplement abattus par le service de voirie de la police républicaine.

Selon l’article 2 de l’arrêté préfectoral, un animal en divagation est « un animal en état d’errance ayant échappé au contrôle ou à la surveillance de son propriétaire ou d’un berger ». L’article 3 du même arrêté stipule qu’un animal qui se retrouverait dans les circonstances décrites plus haut. « sera abattu par les services de voirie, en collaboration avec la Police républicaine, sans aucune possibilité de recours pour le propriétaire dans le but d’obtenir réparation d’un quelconque dommage et sans préjudices des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur ».

Quelle destination pour les animaux abattus?

Selon l’arrêté du Préfet Firmin Kouton, les animaux abattus, à l’exception des canins, seront convoyés vers les prisons civiles et orphelinat du département du Zou. Le département du Zou n’est le premier et certainement pas le dernier à procéder à cette action. A plusieurs reprises, la Mairie de Parakou l’avait déjà faite.

Les autorités évoquent les dommages et incidents dont sont souvent la cause ces animaux, pour justifier cette opération d’abattage. Aussi, la sauvegarde et la protection de l’environnement sont des argument brandis pour inviter les propriétaires et éleveurs d’animaux domestiques à assurer la maîtrise et le contrôle de leurs bêtes.