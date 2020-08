Bénin – Gestion de la salubrité dans le Grand Nokoué: l’impact du projet révélé au public

La salubrité a connu une grande avancée dans les Communes du Grand Nokoué. C’est l’essentiel à retenir de la conférence de presse organisée ce lundi 24 Août 2020 par la Société de gestion des déchets et de salubrité dans le Grand Nokoué (Sgds-Gn).

Au cours d’une conférence de presse qu’il a tenue ce lundi 24 Août, Monsieur Valéry Lawson, directeur général de la Société de gestion des déchets et de salubrité dans le Grand Nokoué (Sgds-Gn), a confirmé le démarrage des activités de la structure et levé un coin de voile sur les impacts du projet.

Présentant l’importance du projet, Monsieur valery Lawson a fait remarquer que la gestion de l’assainissement dans les grandes villes regroupées dans le Grand Nokoué, est désormais saine et optimale avec une facilitation du processus de pré-collecte, de collecte et d’enfouissement, couplée d’une généralisation du service de collecte à tous les ménages.



Selon lui, ce projet, à fort impact social et environnemental, génère plus de 1500 emplois et constitue aussi une opportunité pour plusieurs petites et moyennes entreprises. Inscrit dans le programme du gouvernement, le projet implique les grandes villes que sont : Cotonou, Ouidah, Sèmé-Podji, Porto-Novo et Abomey-Calavi. Un territoire qui génère plus de 450 milles tonnes de déchets par an.

Mis en place du partenariat entre l’Etat central et les communes

Les Communes du Grand Nokoué sont nées de la volonté du gouvernement de soutenir les communes des grandes villes dans la gestion de l’assainissement et des ordures ménagères.

Ainsi, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Patrice Talon, a reçu le vendredi 5 mai 2017 dans la salle du peuple de la Présidence de la République, les maires, élus communaux et municipaux des villes du Grand Nokoué (Cotonou, Abomey-Calavi, Sèmè-Kpodji, Ouidah, …Porto-Novo).

Le Chef de l’Etat était entouré, pour la circonstance, de Monsieur Irènee Koukpaki, ministre d’État, Secrétaire Général de la Présidence de la République, Monsieur Didier José Tonato, ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, Monsieur Barnabé Dassigli, ministre de la Décentralisation et des Collectivités Locales, et de son Conseiller spécial, Monsieur Johannes Dagnon.

Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la mise en place du partenariat entre l’Etat central et les communes du Grand Nokoué.

Dans sa prise de parole, le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, Monsieur Didier José Tonato, a indiqué que l’une des ambitions majeures du “Bénin Révélé”, Programme d’Actions du Gouvernement, est de transformer en profondeur l’économie béninoise, tout en renforçant la protection sociale et en améliorant les conditions de vie des populations.

Il a précisé ensuite que la mise en place du partenariat Etat-Communes, dont son ministère a la charge, pour le compte du gouvernement, portera sur les quatre projets urbains que sont :

– la mise en oeuvre du Plan Directeur d’Assainissement Pluvial de Cotonou;

– le projet《Asphaltage》aménagement et assainissement de voiries urbaines;

-le projet de système intégré de gestion des déchets ménagers dans les villes du Grand Nokoué;

-le projet de construction et de réhabilitation des marchés des villes du Grand Nokoué.

Ces différents projets actuellement en cours de mis en oeuvre dans ces communes sont sur convention-cadre relative à la mise en place du partenariat entre l’Etat et les communes du Grand Nokoué, signée entre l’Etat central et les communes du Grand Nokoué.