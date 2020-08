Bénin – Gestion de covid-19: l’Assemblée Nationale saisie par une pétition

Le jeune activiste des droits de l’Homme et juriste de formation, Conaïde Akouedenoudje, a soumis une pétition à l’Assemblée Nationale le mercredi 19 août 2020. La pétition s’inscrit dans le cadre de l’exercice du droit de pétition par les béninois sur le besoin d’information et d’éclaircissement au sujet de la politique de gestion de la pandémie du coronavirus par le gouvernement.

Très préoccupé par la gestion de la pandémie du coronavirus au Bénin, le jeune activiste des droits de l’Homme, Conaïde Akouedenoudje, a, en vertu des articles 121, 122 et 123 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale et de la décision DCC 02-126 du 10 octobre 2002 de la cour constitutionnelle, soumis un lot de pétitions signé par une centaine de béninois, à l’Hémicycle. Dans la pétition adressée au parlement béninois, Conaïde Akouedenoudje s’est intéressé à la gestion de la pandémie du coronavirus par le gouvernement du Bénin.

« Pendant que les gouvernements des autres pays animent des débats publics sur les dispositions et mesures qui se prennent, face à la propagation du virus dans leurs communautés, le gouvernement béninois, en dehors de l’information sur les statistiques d’évolution de la contamination, ne communique aucunement sur les éventuelles raisons de cette multiplication de la propagation du virus et les perspectives envisageables », ont déploré les pétitionnaires.

« Création d’une commission parlementaire »

Face à la gestion gouvernementale de la pandémie du coronavirus au Bénin, les pétitionnaires ont invité les parlementaires béninois à mettre en oeuvre les dispositions pertinentes des articles 105 et 114 de leur règlement intérieur qui donne la compétence de « contrôler l’action du gouvernement ». En conséquence, ils demandent une question orale avec débats sur le sujet de la pétition, et une autre, sur la politique de gestion des fonds alloués au Bénin par les organisations internationales.

Aussi, voudrait-ils une question orale sur le point et la politique de gestion des différents contributions financières et matérielles dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus et « la création d’une commission parlementaire » d’information, d’enquête ou de contrôle sur l’état de l’évolution de la pandémie, les mesures prises par le gouvernement ainsi que les perspectives.

2 063 cas confirmés

A la date du 13 Août 2020, le Bénin affiche au tableau épidémiologique, un total de 2 063 cas confirmés, 1 690 guéris et 39 décès. Sur les 2 063 cas de malades de covid-19 confirmés au Bénin, 1 690, soit environ 81,9%, sont déjà guéris, selon le rapport de situation du ministère de la santé en matière de gestion de la Covid-19 au Bénin, à la date du 13 Août 2020. Selon ce même rapport, seuls au plus 2 personnes (sur un total de 100) risquent de mourir de la maladie.