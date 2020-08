Bénin – Exécutif communal de Parakou : le positionnement d’Alimatou Abdoulaye contesté

A la faveur d’un point de presse tenu dans la salle d’audience du maire déchu, Aboubakar Yaya, les Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) contestent la présence de la conseillère Alimatou Abdoulaye, membre du parti, dans le nouveau conseil exécutif de la ville de Parakou, désigné ce jeudi 13 Août 2020.

A peine désignée, la nouvelle équipe dirigeante de la ville de Parakou fait déjà l’objet de contestation. Sa composition violerait le code électoral qui dispose que les partis politiques représentés essaient, en l’absence de majorité absolue, un accord de gouvernance partagée pour choisir le maire et ses adjoints.

D’après le Coordonnateur communal, Issifou Amadou, il n’y a jamais eu signature d’un tel accord entre les deux partis de la mouvance, à savoir l’Union progressiste (UP) et le Bloc Républicain (BR), et les FCBE.

Il dénonce ainsi le positionnement de la Conseillère Alimatou Abdoulaye, élue sur la liste Cauris, dans la nouvelle équipe dirigée désormais par Zimé Chabi Inoussa. Pour l’ex-premier adjoint au maire de Parakou, il s’agit d’une mauvaise lecture de la loi interprétative votée le 02 juin dernier. Tout en invitant les militants et sympathisants au calme et à la sérénité, le parti FCBE entend saisir la Cour Suprême pour faire respecter les textes.