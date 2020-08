Bénin: Eliel Triomphe Godogoé, 1er au CEP 2020

Eliel Triomphe Godogoé, 11 ans et élève à l’école primaire privée la Référence de Lokossa est déclaré premier au Certificat d’étude primaire 2020.

Au lendemain de la proclamation des résultats du Certificat d’Etudes Primaires (CEP), la Direction des examens et concours a rendu public la liste des meilleurs candidats par département. Selon la note de service en date du 07 Août 2020, qui dévoile les candidats retenus sur la liste des 100 premiers par département , par sexe et âge, au CEP 2020, c’est Eliel Triomphe Godogoé qui est déclaré premier sur le plan départemental et national.

Le lauréat est natif de Lokossa, il a 11 ans et a obtenu 19 pour l’entrée en 6e et 17.83 comme moyenne générale. « J’ai l’habitude de l’appeler mon adjoint parce que quand vous n’êtes pas là et que vous leur laissez des exercices, c’est lui qui explique aux autres », a expliqué son directeur d’école dans un reportage de Jonas Botchi. Pour lui, Eliel excelle dans presque toutes les matières.

Eliel doté d’une « intelligence extraordinaire »

Si son répétiteur a été étonné par son écriture, sa mère , Monique Djété témoigne qu’en plus d’avoir pris la décision de bien travailler en classe, son fils Eliel est très attaché à Dieu. « Ils sont des jumeaux et il est le benjamin de tous mes enfants. Dieu lui a donné une intelligence extraordinaire. Moi même à des moments donnés, je m’étonne de ses réactions », a confié avec fierté, son père (trois fois consécutif père de jumeau).

Très content, Eliel Triomphe Godogoé a remercié ses enseignants, ses parents et surtout sa mère. « Ma maman , c’est une femme que je n’oublierai jamais, ce que je suis aujourd’hui, c’est grâce à elle », dit-il en larme.

Reste à savoir ce que l’Etat béninois compte faire de cette potentialité, de ce jeune talent béninois en devenir.