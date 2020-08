Bénin: don de matériels de protection et de consommables au gouvernement par l’UNICEF

Le gouvernement de la rupture vient de bénéficier de l’UNICEF, un lot de matériels de protection et de consommables. Ce don de lot de matériels vise à accompagner le gouvernement dans sa politique de riposte contre la Covid19.

L’UNICEF a fait don ce jeudi 27 Août 2020 au ministère de la santé, d’un important lot de matériels au gouvernement béninois en réponse à la propagation de la pandémie du Coronavirus.

D’un coût global de plus de 139 millions F CFA, ce lot de matériels et d’équipements de protection destinés aux centres de traitement de Covid-19, aux formations sanitaires et aux laboratoires, vise à soutenir le gouvernement dans sa stratégie de réduction de la propagation du nouveau coronavirus.

Le lot reçu par Monsieur Benjamin Hounkpatin, ministre de la santé est constitué de 40 concentrateurs d’oxygène, 9 000 tests, 300 000 paires de gants latex, 25 000 masques de fabrication locale pour les relais communautaires, 2 500 bouteilles de gel désinfectant et 1 000 combinaisons de protection pour le personnel de santé.

Benjamin Hounkpatin salue la bonne santé de la relation entre le Bénin et l’Unicef

Ce don de matériels et d’équipements de protection illustre selon le ministre Benjamin Hounkpatin, la qualité de la relation qui lie le Bénin et l’UNICEF.

« Les matériels et équipements destinés à la prévention et à la prise en charge des personnes contaminées par la Covid-19, couvriront une partie de nos besoins et contribueront à renforcer les capacités d’action des relais communautaires, des formations sanitaires, des laboratoires et des centres de traitement des épidémies » a fait remarquer l’autorité ministérielle selon des propos rapportés par l’ABP

Pour sa part, Dr Claudes Kamenga, le représentant résident de l’UNICEF,la stratégie mise en oeuvre par le gouvernement du président Patrice Talon a permis de réduire la propagation du virus.