Bénin: des manifestations sobres imposées aux dignitaires du culte « Oro »

Les manifestations du culte oro au titre de l’année 2020 se feront dans la sobriété totale. Telles sont les recommandations du préfet du département du Plateau, Daniel Valère Sètonnougbo aux dignitaires de ce culte.

Le préfet du département du Plateau, Daniel Valère Sètonnougbo était ce vendredi 7 Août 2020 à Kétou, Adja-Ouèrè et à Pobè pour sensibiliser les dignitaires du culte « Oro » sur la nécessité de tenir dans la sobriété totale, les manifestations de ce culte pour le compte de l’année en cours. Il était accompagné pour la circonstance du directeur départemental du plateau de la police républicaine. L’étape de ces communes est la dernière d’une série qu’il a entamée afin de sensibiliser les dignitaires de la nécessité d’éviter la propagation du coronavirus à travers leurs manifestations.

« Compte tenu de la crise sanitaire en cours dans le monde en général et au Bénin en particulier,nous devons chercher des voies et moyens pour célébrer et faire les sacrifices nécessaires en ce qui concerne le culte Oro au titre de l’année 2020 sans grandes manifestations festives » a indiqué l’autorité préfectorale à chacune des étapes.

Il n’a pas manqué de rappeler que « les écoles, les églises et les mosquées ont été fermées pendant plusieurs mois dans le pays et ailleurs dans le monde », pour faire toucher du doigt aux dignitaires, la gravité de la situation.

Pas de fermeture de jour dans les localités…

Pour le préfet du département du Plateau, Daniel Valère Sètonnougbo, tenir les manifestations dans la sobriété totale signifie: « pas de fermeture le jour dans les localités ni de tapage qui va drainer du monde aux lieux de cérémonie. »

» Vous devez tout faire avec un effectif réduit comme l’a recommandé le gouvernement dans le strict respect des mesures barrières et ce, de concert avec les éléments de la police républicaine dans chacune des localités » »,a précisé l’autorité préfectorale selon des propos rapportés par l’ABP

Très réceptifs, les dignitaires du culte oro ont rassuré l’autorité préfectorale et ont salué les efforts du gouvernement pour venir à bout de cette pandémie. Ils se sont par ailleurs engagés à organiser les différentes cérémonies dans le respect strict des mesures barrières.