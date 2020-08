Bénin: démarrage en octobre de la répression contre l’usage des sachets non-biodégradables

Au Bénin, la phase répressive de l’interdiction de l’usage des sachets non-biodégradables démarre en octobre 2020. Elle se basera sur la loi 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l’utilisation de sachets en plastique non-biodégradables en République du Bénin.

Après plus de deux ans de sensibilisation sur la loi 2017-39 du 26 décembre 2017, la phase répressive commence dans quelques semaines. Il n’y aura donc plus de deuxième chance pour les contrevenants de cette loi. Selon ABP, le magistrat Bienvenu Sohou, juge d’instruction au tribunal de Lokossa, a informé mercredi à Aplahoué, les membres de la Conférence administrative départementale (CAD) du Couffo, du démarrage de cette répression sur toute l’étendue du territoire national.

Selon le magistrat, les forces de l’ordre seront instruites pour procéder au « ramassage systématique de tous les stocks de sachets non-biodégradables dans les magasins, dans les marchés et boutiques ». A l’en croire, il n’y aura pas de pitié lors de cette phase de répression qui consistera à mettre fin à l’usage de ces sachets, un danger pour la santé des populations. Les articles 13, 12 et 14 de la loi 2017-39 du 26 décembre portant interdiction de la production, de l’importation, de l’exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l’utilisation de sachets en plastique non-biodégradables en République du Bénin, seront donc rigoureusement mis en application.

Quid des sanctions prévues?

Selon le magistrat Bienvenu Sohou, en termes de sanctions, les contrevenants s’exposent à des peines d’emprisonnement, des peines d’amende. Il a également insisté sur la saisie des marchandises qui sera systématique dès octobre. Il a donc suggéré que la sensibilisation soit intensifiée au cours des quelques semaines qui restent avant octobre 2020.