Bénin – Délivrance du récépissé du parti « Les Démocrates: Sacca Lafia pose des conditions

Le parti « Les Démocrates » est sur la bonne voie pour l’obtention de son récépissé d’existence. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Sacca Lafia vient d’indiquer aux responsables du parti, la dernière condition à remplir pour l’obtention du fameux document.

Juste encore une étape à franchir et l’ancien vice-président de l’assemblée nationale , Eric Houndété et ses compagnons politiques recevront le récépissé d’existence de leur parti politique.

En effet, le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique exige avant la délivrance du récépissé d’existence légale du parti « Les Démocrates », l’insertion dans les dossiers de la lettre de démission des anciens membres du parti forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE).

Qu’il vous souvienne que le parti « les Démocrates » est majoritairement constitué des membres démissionnaires du parti de l’ancien ministre de la culture, Paul Hounkpè. C’est seulement après avoir satisfait cette exigence, que les responsables du parti « Le Démocrates » pourraient espérer recevoir leur récépissé.

Le parti « Les Démocrates », parti d’opposition au régime Talon

Les démarches administratives au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique pour la déclaration officielle du parti » Les Démocrates » a eu lieu le mercredi 29 juillet 2020.

En attendant sa reconnaissance légale, ce parti se réclame déjà de l’opposition au pouvoir en place. En effet, selon le premier responsable de cette famille politique, l’ancien député Eric Houndété, « le parti Les Démocrates sera l’opposition au régime du président Patrice Talon ». »

Rôles du ministère de l’intérieur

D’après les dispositions de la charte des partis, le Ministère de l’intérieur juge la conformité du dossier de déclaration administrative de constitution à la loi. A ce titre, il délivre un récépissé provisoire aux mandataires du parti en cas de conformité et un récépissé définitif après avoir reçu la preuve de l’insertion du parti dans le Journal Officiel.

Il procède à la notification de la non-conformité du dossier aux mandataires du parti lorsque le dossier n’est pas conforme. Par ailleurs, il peut dénoncer, en cas de violation des dispositions de la charte par un parti politique, les faits au Procureur de la République aux fins de la suspension ou de la dissolution du parti concerné.

Quid des partis partis enregistrés?

Au total, treize (13) partis politiques sont régulièrement enregistrés au Bénin. Il s’agit, entre autres, de l’Union Progressiste (UP), du Bloc Républicain (BR), du Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin (Moele-Bénin), de la Force cauris pour le développement du Bénin (Fcdb), du Parti du renouveau démocratique (Prd), de la Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement (Dud), de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn), des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (Fcbe), du Parti la Flamme Renouvelée (Pfr), du Parti pour l’engagement et la relève (Per), du parti Restaurer l’Espoir (Re), et de la Grande Solidarité Républicaine (Gsr).

Notons que sur les 13 partis, 9 ont pu réellement prendre part au processus électoral ayant conduit au renouvellement des conseils communaux et municipaux.