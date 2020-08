Bénin: déjà plus de 3 millions de recherches sur « eRESULTATS »

Quelques jours après la délibération et la proclamation des résultats des examens scolaires, l’équipe de « eRESULTATS » fait un point à mi-parcours. En termes de statistiques, on retient que plusieurs millions de recherches ont été déjà effectuées sur la plate-forme.

Plus de 3 millions de recherches ont été déjà effectuées sur la plate-forme eresultats.bj pour le compte du Bac, CEP et BEPC, session 2020. Selon les statistiques rendues publiques par le Ministère du Numérique et de la Digitalisation, 1 031 673 recherches ont été enregistrées en 24h après la délibération du Bac 2020. En dehors des recherches directes sur le site, le service assistance a reçu et traité 6 000 appels émis par les candidats et leurs parents.

Des chiffres qui témoignent de la pertinence de l’initiative

Ces premières statistiques montrent toute la pertinence de cette initiative du gouvernement. Dans un contexte de crise sanitaire où les grands rassemblements sont interdits, la mise en place de « eRESULTATS » est venue à point nommé. Les candidats et leurs proches ont rapidement adopté cette nouvelle formule à défaut de se déplacer vers les centres de délibération.

Le Ministère du Numérique et de la Digitalisation, dirigée par Aurelie Adam Soulé Zoumarou, vient de gagner un premier pari sur le chemin de la digitalisation des résultats des examens et concours au Bénin.