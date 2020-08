Bénin – Défalcation sur Momo: MTN rebrousse chemin face à la colère de ses abonnés

MTN Mobile Money (MTN Momo) suspend l’opération de défalcation sur les comptes de ses abonnés. L’information a été portée à la connaissance des abonnés par un communiqué rendu public ce mardi 11 Août 2020. Une décision prise après les plaintes des abonnés qui ont pris d’assaut les réseaux sociaux pour dénoncer des prélèvements abusifs.

MTN Mobile Money fait marche arrière face aux plaintes de ses abonnés. Il décide de suspendre au prélèvement automatique des fonds perçus par erreur au niveau de 606 330 abonnés. En effet, il y a quelques jours, l’opérateur GSM a entamé une opération dite d’ajustement. Ladite opération consistait à prélever de l’argent dans les comptes Momo des abonnés qui auraient reçu des bonus par erreur, de la part de la Direction de MTN Mobile Money. Une opération menée à l’insu des abonnés qui découvrent pas surprise que des sommes ont été soutirées de leurs comptes.

L’opérateur semble avoir pris connaissance des dégâts causés à ses abonnés qui avaient déjà commencé à vider leurs comptes, par peur de se faire défalquer, alors qu’ils disent n’avoir jamais reçu aucun bonus de la part MTN Mobile Money. « Nous avons reçu et écouté vos plaintes attentes via nos différents canaux de support client. Afin de mieux répondre à vos et de continuer dans la paix et la confiance mutuelle notre partenariat entamé depuis 10 ans, nous avons pris le temps de réexaminer la situation avec les parties prenantes », lit-on dans le communiqué de MTN Momo.

Une perte de 369 167 500 FCFA pour MTN Mobile Money

Selon le communiqué de l’opérateur GSM, la suspension de ce recouvrement occasionne une « perte difficile de 369 167 500 FCFA ». Un coup dur pour l’entreprise qui était déjà négativement impacté par la crise sanitaire due à la Covid-19. Attaché à la satisfaction de ses abonnés, MTN Mobile Money a décidé malgré tout de suspendre le recouvrement. « …nous avons décidé de suspendre définitivement le recouvrement des montants perçus par erreur ».

Les abonnés qui auraient été indûment prélevés sont priés de contacter le service client pour le traitement des réclamations. MTN Mobile Money présente ses sincères excuses aux abonnés concernés. Il rassure des dispositions prises pour éviter à nouveau de tels dysfonctionnements.