Bénin: décès de Fidèle Adéyé, SGA de la Mairie de Pobè

Fidèle Adéyé, désormais ex-Secrétaire Général Adjoint (SGA) de la Mairie de Pobè, est passé de vie à trépas. Son décès a été annoncé dans la matinée de ce mardi 25 Août 2020, par le Maire Simon Adébayo Dinan.

Deuil à la Mairie de Pobè. Fidèle Adéyé, ex-Secrétaire Général Adjoint de ladite Mairie, est mort. Dans un message publié ce mardi, le Maire Simon Adébayo Dinan a annoncé la triste nouvelle à ses administrés. Il a profité de l’occasion pour présenter ses condoléances à la famille éplorée.

« Au nom du conseil communal et de l’administration, je présente à toute la famille du défunt, au personnel de la Mairie, et à toute la population de la commune de Pobè, nos sincères condoléances. Pour toujours, les souvenirs de l’homme resteront gravés dans nos mémoires ». Simon Adébayo Dinan

Très attristé par le décès de son collaborateur, Simon Adébayo Dinan parle de départ brusque et prématuré. « Un homme humble, assidu et ouvert. Un vaillant combattant qui m’a appris à évoluer même quand tout semble confus. Malheureusement, il a manqué de force devant l’ennemi juré et inévitable de tout être vivant : la mort! », a-t-il ajouté.