Bénin – Décentralisation et Gouvernance locale: 03 jours de formation pour les 77 maires

Le Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale a lancé, ce mardi 25 août 2020, une formation au profit des 77 maires des communes du Bénin.

Du 25 au 27 août 2020, les 77 maires des 77 communes du Bénin suivront une formation de trois jours dans trois communes du Bénin notamment Lokossa, Kétou, Nattitongou.

Ladite formation sera dirigée par Christian Raoul Khouton du Centre de Formation pour l’Administration Locale (CeFAL) et sera basée sur les thèmes: budget communale, élaboration, exécution et controle; les techniques de mise en oeuvre et de suivi du plan de développement communal.

L’objectif est d’outiller les élus locaux pour une gouvernance exemplaire à la base. Le lancement a été fait par Alassane Séïdou, Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale.

A ce titre, le ministre s’engage ainsi pour un développement endogène, une gestion participative des affaires locales et la fourniture des services de qualité aux populations à la base.