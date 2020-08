Bénin – Crue du fleuve Niger: les recommandations de Sacca Lafia aux populations des communes sous alertes

Le gouvernement du président Patrice Talon est préoccupé par la montée des eaux du fleuve Niger et les menaces qui pèsent sur certaines communes. Pour éviter des situations dramatiques, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, suite à l’alerte lancée par le préfet du département de l’Alibori, Mohamadou Moussa, fait des recommandations aux populations des communes menacées.

En effet, à travers un communiqué en date du 17 Août 2020, à Cotonou, le ministre Sacca Lafia informe que les services de prévention viennent d’annoncer une alerte orange pour les communes de Malanville, de Karimama et de Bonou. Cette alerte peut virer au rouge et s’étendre sur d’autres communes, prévient le communiqué du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.

Pour éviter l’alourdissement des dégâts que peut générer cette inondation, Sacca Lafia invite les populations des localités concernées à observer les consignes ci-après:

respecter les mesures prises par les autorités politico-administratives;

éviter la surcharge des embarcations et respecter les textes régissant le transport fluvio-lagunaire, notamment le port de gilet de sauvetage;

dénoncer aux autorités locales tout comportement à risque;

appeler en cas de nécessité le numéro vert de la sécurité pour avoir de l’aide. Lire ci-dessous l’intégralité du communiqué du ministre.

Communiqué du ministre Sacca Lafia