Bénin – Crise au sein des FCBE Parakou: la part de vérité d’Alimatou Abdoulaye

Présentée comme celle qui veut détruire le parti FCBE à Parakou, Alimatou Abdoulaye sort de son mutisme et apporte sa part de vérité.

Élue Conseillère FCBE au soir des communales du 17 mai 2020, elle s’est miraculeusement retrouvée au poste de 3è Adjointe au Maire de Parakou sous la couverture des partis de la mouvance. Dans une interview accordée à Deeman Radio, elle raconte tout ce qui s’est passé pour qu’on en arrive là.

La cohésion au sein des membres du parti Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) est mise à mal depuis plusieurs jours à Parakou. Tout a commencé au lendemain des élections communales où il fallait désigner les responsables de la Mairie de Parakou. Le parti FCBE malgré sa majorité n’est pas arrivé à s’imposer à la première tentative. Pour cause, dame Alimatou Abdoulaye a opposé son désaccord au bureau formé et transmis au Préfet du Borgou.

Selon ses dires, elle a été très tôt écartée par les responsables de la Coordination FCBE de Parakou. Alimatou Abdoulaye dit avoir été juste informée la veille de l’installation du Maire et de ses adjoints, de la configuration du bureau formé par son parti. « Avant même la campagne, j’ai été écartée, les gens ne le savent pas ; ils racontent de n’importe quoi. J’ai été écartée sur tous les côtés, que ce soit avant et après la campagne.

Pour toutes les décisions qu’ils ont prises, j’ai été écartée. A ma grande surprise, à la veille de l’installation du Maire, l’honorable Issoufou est venu me voir pour me présenter la composition du parti. Quand il a fini, je lui ai dit : moi qui suis votre doyenne, votre maman, où m’avez-vous mise ? Il m’a répondu: si tu as d’autres ambitions, on va voir », a-t-elle confié.

Des signes annonciateurs de l’échec d’Aboubakar Yaya

Dans sa discussion avec Issoufou Amadou, Alimatou Abdoulaye avait clairement manifesté son désaccord par rapport à la liste qui lui a été présentée; mais visiblement elle n’avait pas été prise au sérieux. Sur ladite liste, l’ancien Ministre Aboubakar Yaya a été mis au poste de Maire. Il fallait une adhésion totale de tous les conseillers FCBE pour que sa désignation à ce poste soit validée par le Préfet. Surprise générale, dame Alimatou Abdoulaye a réitéré son désaccord le jour du vote.

Le lendemain, à l’installation, j’ai fait savoir au Préfet que je ne reconnais pas ce bureau. On est allé au vote, et il y a eu 17 « contre », une abstention et 15 « pour ». Le Préfet nous a renvoyé à une solution consensuelle. On ne s’est pas entendu, voilà là où les problèmes ont commencé. Alimatou Abdoulaye

Après cet échec, Aboubakar Yaya a été finalement désigné Maire de Parakou grâce à la relecture du code électoral qui donne désormais plein pouvoir aux partis majoritaires de choisir directement le Maire et ses Adjoints sans un vote. Malheureusement pour le nouveau Maire et son équipe, la Cour suprême a mis les pieds dans le plat. Deux arrêts ont suffi pour réduire en cendre le rêve du parti FCBE de gérer la Mairie de Parakou durant les 6 prochaines années.

En effet, la Cour suprême à travers deux arrêts successifs a invalidé deux des sièges du parti FCBE à Parakou. Le parti a donc perdu sa majorité et par ricochet le contrôle de la Mairie. Pour la reprise de l’élection et de ses adjoints, les partis de la mouvance, l’Union Progressiste (UP) et le Bloc Républicain (BR) ont pris les cartes en main. Une situation qui n’a certainement pas étonné les FCBE, mais la présence de dame Alimatou Abdoulaye au poste de 3ème Adjointe au Maire constitue la nouvelle pomme de discorde.

La désignation d’Alimatou Abdoulaye au poste de 3ème Adjoint au Maire contestée par Issoufou Amadou

Quelques minutes après la reprise de l’installation du nouveau Maire de Parakou et de ses adjoints, après les arrêts de la Cour, Issoufou Amadou, Coordonnateur FCBE est monté au créneau pour dénoncer une anomalie. Face aux hommes des médias, il a fait savoir qu’il n’y a eu aucun accord de gouvernance entre la mouvance et les FCBE pour que dame Alimatou, conseillère FCBE soit désignée au pote de 3ème adjointe au Maire. Il a même menacé de saisir la Cour.

Face à cette réaction, Alimatou Abdoulaye reste sereine. « Ils peuvent écrire un livre et aller le déposer à la Cour, c’est leur problème. La loi est là pour tout le monde et tout est claire », a-t-elle déclaré. Elle se dit surprise par les agissements d’Issoufou Amadou, parce que son parti FCBE l’avait déjà rejetée. « Eux-mêmes ils ont dit qu’ils ne savent plus si je suis FCBE. Ils disent que je ne suis plus FCBE avec eux, ils ne me comptent pas », a-t-elle ajouté. Elle a par ailleurs précisé que c’est suite à ce rejet, que les deux autres partis de la mouvance présidentielle l’ont récupéré.