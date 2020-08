Bénin – Covid-19: un taux de guérison de 81,9%, (Rapport officiel)

Au Bénin, 81,9% des malades atteints de la covid-19 en guérissent. seul 1,8 % des cas risque d’en mourir.

Sur les 2 063 cas de malades confirmés au Bénin, à la date du 13, 1 690, soit environ 81,9%, sont déjà guéris, selon le rapport de situation du ministère de la santé en matière de gestion de la Covid-19 au Bénin, à la date du 13 Août 2020. Selon ce même rapport, seuls au plus 2 personnes (sur un total de 100) risquent de mourir de la maladie.

Taux d’attaque national : 16,9 pour 100.000 habitants

: 16,9 pour 100.000 habitants Létalité : (proportion de décès liés à une maladie ou à une affection particulière, par rapport au nombre total de cas atteints par la maladie ou concernés par la condition particulière) : 1, 8 %

(proportion de décès liés à une maladie ou à une affection particulière, par rapport au nombre total de cas atteints par la maladie ou concernés par la condition particulière) : 1, 8 % Taux de guérison : 81,9%

: 81,9% Taux de positivité : 2,9

: 2,9 Cas sévères : 2

: 2 Nombre de contacts directs de cas confirmés : 22.160 dont 4 096 encore suivis

: 22.160 dont 4 096 encore suivis Nombre de prélèvements traités : 70.781

Répartition des cas confirmés de Covid-19 en fonction du département de notification à la date du 13 Août 2020

Localisation des cas confirmés du Covid-19 au Bénin à la date du 13 Août 2020

Il y a un peu plus de six mois, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré l’arrivée d’un nouveau virus comme une urgence mondiale. Fin janvier, près de 10 000 cas de coronavirus avaient été signalés et plus de 200 personnes étaient décédées. Aucun de ces décès n’a eu lieu en dehors de la Chine. Au début de la pandémie, il fallait des semaines pour recenser chaque 100 000 infections ; aujourd’hui, cela n’est plus qu’une question d’heures.

L’Inde, les Etats-Unis et le Brésil sont les trois pays qui ont enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations au cours des sept derniers jours, respectivement 61.700, 52.500 et 44.600 cas par jour en moyenne, selon un bilan établi par l’AFP vendredi à 11h00 GMT. La pandémie a fait au moins 754.649 morts dans le monde depuis fin décembre, pour près de 21 millions de contaminations confirmées. Les Etats-Unis restent le pays le plus endeuillé avec au moins 167.253 morts. Viennent ensuite le Brésil (105.463 morts), le Mexique (55.293), l’Inde (48.040) et le Royaume-Uni (41.317, bilan revu à la baisse en raison d’un changement de méthodologie en Angleterre)