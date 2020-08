Bénin – Coronavirus : plusieurs hôpitaux reçoivent de l’aide de la Chine (Vidéo)

La Chine vient encore une fois de doter le Bénin de plusieurs lots de matériels pour permettre une lutte plus efficace contre le Coronavirus dans les hôpitaux.

Mercredi, la Chine a offert un lot de matériels de protection au ministère béninois de la santé dans le but de couvrir des besoins essentiels dans certains centres de santés du pays. Ainsi, le Centre hospitalier universitaire de Suru Lere, à Cotonou, l’Hôpital de zone de Natitingou, le centre de dépistage du palais des congrès à Cotonou et aussi l’hôpital départemental du Mono, ont été les centres ciblés par les dons chinois. Les équipements composés de masques, d’équipements de protection et autres, ont été remis au centre ayant droit par l’entremise du ministère de la santé.

Pour l’ambassadeur de Chine près le Bénin, il s’agit de la matérialisation de la solidarité chinoise envers le Bénin, car pour lui, la lutte contre le coronavirus doit s’internationaliser et il est de bon ton d’apporter son aide à ceux qui en ont aussi besoin. Représentant le ministre de la santé, le SG dudit ministère, Richard Gandaho, a remercié Pékin pour son apport et son aide au Bénin en cette période difficile. Il a également indiqué que cela témoigne de la solidité des relations sino-béninoises. Notons que ce don de matériels de protection de la Chine au Bénin est un parmi plusieurs autres.