Bénin – Coordination de l’UP dans la 15ème: Sedami Medegan et Badirou Aguemon rejetés par la base

Les deux docteurs en charge de la coordination du parti Union Progressiste (UP) dans la 15 ème circonscription électorale, Dr Sedami Fagla Medegan et Dr Badirou Aguemon sont dans l’œil du cyclone. Ils sont rejetés par les militants à la base.

Le bureau politique du parti Union Progressiste doit travailler à réconcilier rapidement les militants de la 15ème circonscription électorale avec les responsables de cette coordination qui ne sont plus en odeur de sainteté avec la base.

A lire aussi : « Je ne suis pas venu pour vous soutenir, je suis venu participer à la session du Bureau politique de l’UP », Patrice Talon

Le 27 juin 2020, ces militants réunis au sein d’un creuset dénommé ” Up mon combat” avaient déjà exprimé leur ras-le-bol et ont requis du bureau politique du parti, l’éviction de la tête de la 15 ème circonscription électorale de Dr Sedami Fagla Medegan et Dr Badirou Aguemon qui ne répondent plus à leur aspiration. Ces militants hostiles au mode de gestion de la circonscription électorale, reprochent aux deux docteurs placés à leur tête, le non respect des textes qui régissent le parti et la mauvaise gestion faite du parti dans cette circonscription.

Après avoir saisi en Juin dernier les instances dirigeantes du parti pour leur faire cas du mal aise qui prévaut dans la 15 ème circonscription électorale, ces militants qui estiment n’avoir pas été écoutés par les responsables au plus haut niveau de leur famille politique, ont profité d’une tournée de remerciement post élections communales et municipales qui devrait avoir lieu dans la 15eme circonscription à Akpakpa pour s’opposer à la présence de la coordinatrice Sedami Fagla Medegan et son rapporteur Badirou Aguemon.

Les deux mises en cause ont dû s’éclipser de cette rencontre pour éviter que la situation né dégénère tant l’atmosphère était surchauffé. Les responsables du bureau politique du parti ont intérêt à se pencher sur cette situation pour que cette guéguerre ne fragilise pas les actions sur le terrain.