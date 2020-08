Bénin – Consultation du fâ à Ouidah: Talon invité à renoncer au mandat unique par les mânes des ancêtres

L’association des Boconons de Ouidah, Tori, Kpomassè, a consulté tôt ce samedi 15 Août 2020, l’oracle pour savoir sous quel signe l’actuel président de la République sera élu pour un second mandat. A l’issue de la consultation, l’interprétation des trois signes obtenus donne plein pouvoir au chef de l’Etat pour poursuivre sa mission.

En prélude à un meeting de reconduction du président Patrice Talon pour un second mandat, l’association des boconons de Ouidah, Tori et Kpomassè, a consulté ce samedi 15 Août, l’oracle. Selon Oladjidé Pascal, le président de cette association, le signe principal issu de cette consultation est le « Gbégouda » et les signes annexes, « Gbétounmila » « Goudassa ». Le fâ, indique-t-il, est donc favorable pour un second mandat du chef de l’Etat.

Selon l’interprétation faite par le président de l’association des boconons de Ouidah, Tori et kpomassè, le « gbégouda » est un signe de chefferie. Selon lui, le gbégouda dit: « Quand j’aurai le pouvoir, je vais venger mes parents ». Ce qui signifie qu’il y a des choses anciennes, dont nous avons été dépossédé et que le président actuel va nous récupérer.

Le signe Gbétoumila dit « qu’il sera difficile de le déloger ». « La manière dont il dirige le pays, les ancêtres lui donnent plein pouvoir pour continuer », explique Oladjidé Pascal.

Le président Talon doit renoncer au mandat unique

Le troisième signe Goudassa, selon l’explication du président de l’association des Boconons, dit qu’il y a une parole à laquelle il faut renoncer. Selon ses explications, quand le président Patrice Talon disait qu’il allait faire un seul mandat, il était sincère mais ses propos n’ont pas été validés par les mânes de nos ancêtres. « Les esprits des mânes de nos ancêtres ont dit pourquoi tu vas dire ça et ils ont rendu fluides, ses propos qui ne portent pas; donc il doit y renoncer« , a fait savoir le président de l’association des boconons de Ouidah, Tori et Kpomassè.