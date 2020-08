Bénin – Concours d’entrée dans les écoles et instituts universitaires: le registre d’inscription ouvert ce jeudi

A travers un communiqué radio en date du 26 Août 2020, à Cotonou, Madame la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a rendu publiques, les grandes dates du concours d’entrée dans les écoles et instituts universitaires.

Ainsi, les candidats pour le concours d’entrée dans les écoles et instituts universitaires, au titre de l’année académique 2020-2021, peuvent s’inscrire dans le registre ouvert du 27 Août au 17 septembre 2020.

Ce registre, selon le communiqué, est ouvert aux bacheliers de nationalité béninoise, âgés de 21 ans au plus, au 31 Décembre 2020, ayant obtenu au moins la mention « Assez Bien » au BAC 2019 ou 2020, et souhaitant s’inscrire dans les écoles et instituts des universités publics du Bénin.

Le dépôt des dossiers de candidature se fait en ligne sur le site : www.decsupbenin.bj, précise le communiqué, qui mentionne par ailleurs les lieux de dépôt des dossiers physiques de candidature.

Les dates et lieux de compositions et les dispositions pratiques, entrant dans le cadre de l’organisation de ces concours d’entrée dans les écoles et instituts des universités publiques du Bénin, peuvent être consultés à travers le communiqué ci-après:

Communiqué du ministère de l’enseignement supérieur