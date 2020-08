Bénin – concours de recrutement militaire de 500 jeunes : voici les conditions à remplir

Dans le cadre du renforcement en personnel des forces armées béninoises, le chef d’Etat Major général a lancé ce mardi 25 août 2020, un concours de recrutement militaire de 500 jeunes gens pour le compte de l’année 2020.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le chef d’Etata major général des forces armées béninoises a invité les citoyens et citoyennes désireuse de faire une carrière militaire à s’inscrire sur le site www.sengager-FAB.com dans la période du 07 septembre au vendredi 02 octobre 2020.

A lire aussi : Bénin: l’armée lance un nouveau recrutement de 500 agents (communiqué)

Les candidats qui pour une raison ou une autre n’arriveront pas à faire cette inscription en ligne, devront se rapprocher des préfectures des chefs lieux de leur département d’origine ou de résidence pour se faire assister dans la période sus-indiquée munis de leur dossier.

Les différentes phases de composition…

Le contre Amiral Patrick Jean-Baptiste Aho a indiqué que le recrutement se fera en trois phase. La phase sportive dans les 12 chefs lieux des départements et comprendra une épreuve de course sélective de 4 Kilometre pour le sfilles et 6 Kilomètres pour les garçons.

La phase des épreuves écrites se déroulera dans les chefs lieux des anciens départements . Seuls les candidats retenus à la phase sportives et après l’études des dossiers seront autorisés à y prendre part. Pour la phase de visite d’aptitude médicale, seuls les candidats admissibles à l’issue des épreuves écrites y seront autorisés.

Les conditions à remplir…

Pour participer à ce concours, il faut être de nationalité béninoise, être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus pour les jeunes gens ; de 27 ans au plus pour les anciens appelés du service militaire d’intérêt national et les militaires démobilisés à la date du 31 décembre 2020.

Etre célibataire sans enfants; ne pas être agent de l’Etat ni ancien militaire radié; jouir de ses droits civiques et être de bonne moralité; avoir une taille minimale de 1m 60 pour les filles et 1m 65 pour les garçons; avoir une bonne constitution civique et être médicalement apte; avoir le Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) ou tout autre diplôme reconnu équivalent.

Des dossiers de Candidatures…

Le dossier de candidature comprendra une copie de l’acte de naissance ou jugement supplétif; une photocopie de la carte d’identité nationale; une photocopie du certificat de nationalité; un casier judiciaire datent de moins de trois mois à la date du dépôt; une photocopie du BEPC ou tout autre diplôme équivalent.

Le dossier de candidature comportera également une attestation de résidence du postulent; un certificat médicale d’aptitude physique délivré par un médecin militaire ou le médecin chef responsable du centre de santé de la commune ou de l’hôpital de référence de la zone ; un certificat ou attestation de position militaire.