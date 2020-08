Bénin – CNSS: plus de 748 millions FCFA débloqués en faveur de certains retraités de la Sonacop

Le gouvernement a décidé de payer les arriérés de cotisations sociales dus à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), en faveur des agents retraités de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers (Sonacop). L’Administrateur provisoire a annoncé, par communiqué en date du 19 Août 2020, le décaissement de 748 631 841 millions FCFA pour la cause.

Bonne nouvelle pour les agents retraités de la Sonacop, ayant subi des décotes sur leur pension du fait du non reversement des cotisations . Ils vont pourvoir percevoir la totalité de leur pension. Selon le communiqué de l’Administrateur provisoire de la Société, le gouvernement a fait débloquer par le Trésor public, la somme de 748 631 841 millions FCFA, en vue de la couverture totale des arriérés de cotisations sociales dus à la CNSS.

Les agents concernés sont invités à se rapprocher sans délai de la CNSS, en vue des formalités à remplir pour la perception de la totalité de leur pension et le remboursement intégral des retenues opérées. L’Administration provisoire reste disponible pour aider les retraités concernés face à d’éventuelles préoccupations.

Quid des agents récemment licenciés?

En difficulté depuis quelques années, la Sonacop a fini par toucher le fond. Cette Société, autrefois leader en produits pétroliers ne fonctionne plus. Il y a quelques jours, l’Administration provisoire installée par le gouvernement pour la restructuration, a procédé à un licenciement collectif des agents. Ces derniers qui sont pour le moment laisser à leur triste sort, donnent de la voix depuis quelques semaines sur le versement de leurs droits; mais rien de concrets n’est encore sorti.

Ce licenciement collectif décidé par l’administration provisoire s’inscrit dans le cadre de la liquidation de cette société d’État. En effet, le gouvernement avait annoncé la mise en oeuvre d’un plan de restructuration de la société. D’où la nomination d’un administrateur provisoire pour conduire le processus.

Aujourd’hui, des questions subsistent quant à l’avenir de la SONACOP. Sera-t-elle définitivement confiée à un privé? Va-t-elle fermer ? Ce qui est sûr et certains, le mode de fonctionnement et de gestion de cette société ne sera plus le même.