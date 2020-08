Bénin – BAC 2020 : voici le programme de la délibération et des épreuves facultatives

Cette année, les épreuves écrites du BAC 2020 se sont déroulées du 20 au 23 juillet 2020 au Bénin. En prélude à la proclamation des résultats, la direction de l’office du BAC a dévoilé sur sa plateforme le calendrier détaillé des épreuves facultatives.

La première délibération du premier diplôme universitaire, le baccalauréat est prévue pour le mercredi 12 août 2020. D’après le chronogramme de la Direction de l’Office du Baccalauréat du Bénin (DOB), les épreuves facultatives démarrent deux jours après la délibération par l’EFS (économie familiale et sociale) et les Langues nationales le vendredi 14 août 2020, puis les épreuves de dessin et Musique les lundi 17 et mardi 18 août 2020. De leurs côtés, les épreuves d’Education Physique et Sportive sont programmées pour le lundi 17 et mardi 18 août 2020.

La phase des corrections achevées

Selon les informations de BENIN WEB TV, la phase de correction des épreuve a été achevée dans la soirée de ce samedi 08 aout et les travaux de secretariat devraient démarrés demain dimanche. Notons que sept sous-commissions avaient été chargées de corriger les copies des candidats. Il s’agit entre autres des sous-commissions SPCT, Français, SVT, mathématiques, philosophie et histoire-géographie.

Pour rappel, le coup d’envoi de la correction du Bac 2020 a été lancé le lundi 03 août 2020. 95.404 candidats sont inscrits à l’examen du Bac, session de juillet 2020. Sur le nombre total de candidats, on dénombre 35.049 filles. Après les trois jours de composition, certains candidats ont évoqué des difficultés à aborder la plupart des épreuves. Ils lient cette difficulté à la pandémie du Coronavirus qui a un peu perturbé le déroulement des activités académiques. Par contre, d’autres ont exprimé leur satisfaction et se rassurent de leur réussite.

Les résultats du Bac 2020 disponibles en ligne gratuitement

Après les résultats du CEP et du BEPC, la plate-forme « eresultats » s’apprête pour relever le défi du Bac 2020. Dédié à la publication des résultats des examens et concours nationaux, le site www.eresultats.bj permettra aux candidats de recevoir leurs résultats depuis leurs positions. Mieux, contrairement à ce qui avait été annoncé, la consultation des résultats est désormais gratuite.