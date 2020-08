Bénin – Bac 2020: tous les admissibles appelés, ce jour, pour la seconde phase des épreuves

Les 46 181 candidats admissibles à l’examen du Bac, session de juillet 2020, entament ce lundi 17 Août 2020 les épreuves physiques et sportives. Pour cette seconde phase du baccalauréat 2020, les candidats seront soumis au grimpé à la corde, à la course de vitesse et à la gymnastique au sol. Seuls les candidats « aptes » sont concernés par cette étape. Toutefois, les « inaptes » devront également se rendre au centre d’examen pour signaler leur présence et présenter leur certificat d’inaptitude.

Au terme de cette phase qui durera deux jours, une deuxième délibération aura lieu. Les candidats qui ne seront pas définitivement admis subiront les épreuves orales qui donneront droit à une nouvelle délibération avec à la clé la proclamation des résultats définitifs de la session unique du baccalauréat session 2020.

Il faut noter que, depuis le vendredi 14 août, les épreuves d’EFS (Economie familiale et sociale) et les langues nationales ont commencé. Egalement, les épreuves de dessin et musique vont suivre, lundi 17 et mardi 18 août 2020. Mais, ces épreuves sont facultatives.

Depuis le mercredi 12 août 2020, les résultats ont été entièrement rendus disponibles sur la plateforme eresultats mise en place par le gouvernement béninois. Cette année, le pourcentage de réussite du baccalauréat 2020 est de 49,73%. Le taux de réussite par département du baccalauréat session juillet 2020 place le département du Littoral en tête du classement avec un taux de réussite de 57,47% et le département de l’Alibori se pointe à la dernière place avec 35,22%.