Bénin – BAC 2020: les résultats entièrement disponibles en ligne

La délibération des résultats du BAC 2020 est annoncée pour ce mercredi 12 août 2020. Contrairement aux années antérieures, après la délibération, les candidats pourront consulter directement leur résultat en ligne.

En raison de la limitation de la propagation du coronavirus au Bénin, le BAC 2020 ne connaîtra pas de proclamation publique des résultats. Encore quelques heures et les résultats seront entièrement disponibles sur la plateforme eresultats mise en place par le gouvernement, pour la circonstance.

Dans la perspective des épreuves facultatives…

En attendant la proclamation officielle des résultats, les candidats se préparent pour les épreuves facultatives et sportives. Selon le chronogramme de la Direction de l’Office du Baccalauréat du Bénin (DOB), les épreuves facultatives démarrent deux jours après la délibération par l’EFS (Economie familiale et sociale) et les Langues nationales, le vendredi 14 août 2020.

Les épreuves de Dessin et Musique sont prévues pour les lundi 17 et mardi 18 août 2020. De leur côté, les épreuves d’Education Physique et Sportive sont programmées pour les lundi 17 et mardi 18 août 2020. Entre stress et préparation des épreuves sportives, les candidats attendent impatiemment que les résultats soient disponibles en ligne comme ce fut le cas les semaines dernières pour le CEP et le BEPC.