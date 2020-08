Bénin – BAC 2020: les candidats entre stress et préparation

Les candidats à l’examen du baccalauréat, session de Juillet 2020, seront bientôt fixés sur leur résultat. A quelques heures de la délibération, les futurs diplômés vivent le stress, tout en préparant les épreuves facultatives et sportives.

La correction des copies de l’examen du baccalauréat session de Juillet 2020 a pris fin depuis ce weekend. Les autres travaux de secrétariat se poursuivent dans les 10 différents centres de correction-délibération jusqu’au mercredi 12 août, date de la première délibération.

Au niveau des candidats, l’heure devient plutôt longue et l’attente stressante. C’est dans cette condition psychologique que beaucoup d’entre eux se préparent pour affronter les épreuves facultatives et sportives.

En effet, juste après les délibérations et la mise en ligne des résultats sur la plateforme dédiée aux résultats nationaux et aux concours, les épreuves facultatives vont démarrer.

Chronogramme des épreuves facultatives

Juste après la première délibération annoncée pour demain Mercredi 12 Août 2020, les épreuves facultatives démarrent le vendredi 14 Août par l’Economie familiale et sociale (Efs) et les Langues nationales .

Les épreuves de Dessin et Musique auront lieu les lundi 17 et mardi 18 août 2020. Quant aux épreuves d’Education Physique et Sportive, elles sont programmées pour les lundi 17 et mardi 18 août 2020.

Le déroulement de ces épreuves facultatives et sportives se fera toujours dans l’observance stricte des gestes barrières et sécuritaires imposées pour la riposte contre la propagation de la Covid-19. Il s’agit entre autres du port systématique de masque de protection, du respect de la distanciation sociale, du lavage des mains et de l’usage des gels hydro-alcooliques.