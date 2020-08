Résultat Bac 2020 au Bénin : important communiqué de l’Office du Baccalauréat

En prélude à la délibération et la proclamation des résultats du Bac 2020 au Bénin, l’Office du Baccalauréat passe un important communiqué à l’endroit des candidats et de leurs parents.

Le communiqué publié par l’Agence Béninoise du Service Universel des Communications Electroniques et de la Poste (ABSU-CEP) donne des précisions sur la méthode adoptée cette année par l’Office du Baccalauréat, en raison de la pandémie de la Covid-19. Selon le communiqué, la proclamation des résultats du Bac 2020 ne se fera pas comme d’habitude.

En raison de la crise sanitaire du Coronavirus et dans le but d’éviter les attroupements dans les centres de délibération, la proclamation des résultats du Baccalauréat, session 2020 se fera exclusivement sur ma plateforme eresultats.bj Office du Baccalauréat

Ce communiqué vient appuyer les propos du Directeur de l’Office du Baccalauréat, Alphonse da Silva, qui avait déjà annoncé la suppression de la proclamation publique des résultats. Les épreuves facultatives après la proclamation des résultats n’échapperont pas non plus à des restrictions en raison de la maladie. Les candidats devront se mettre à l’œuvre en respectant la distanciation sociale, le lavage des mains et le port obligatoire des masques.

Des précisions sur la délibération

Selon les propos d’Alphonse da Silva, aucun des chiffres qui circulent actuellement sur les réseaux sociaux n’est le fruit de la délibération du Bac. « Les bonnes tendances de taux de réussite sont données par l’Office du Baccalauréat. Et c’est après la délibération des 333 jurys indépendants qui devront siéger le 12 août 2020», a-t-il déclaré. Cette étape très importante du processus se déroulera dans 10 centres de correction-délibération.

Présidés par des enseignants d’université, les 333 jurys sont chargés de contrôler les copies déjà corrigées, le calcul des notes, l’enregistrement des notes dans le système informatique de l’Office du Baccalauréat. Ces travaux constituent les derniers réglages avant la délibération.