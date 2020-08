Bénin – Bac 2020 : fin de stress, les 95 413 candidats fixés sur leur sort ce jour

Les candidats à l’examen du baccalauréat, session de Juillet 2020, seront bientôt fixés sur leur sort ce mercredi 12 Août 2020. A cause de la crise sanitaire liée au Coronavirus, il n’y aura pas de proclamation publique dans les centres de compositions.

La délibération de l’examen du baccalauréat aura lieu ce mercredi 12 août 2020. A cause de la crise sanitaire, les résultats seront disponibles uniquement en ligne sur le site eresultas. Il n’y aura donc pas de proclamation publique dans les centres de composition, comme ce fut le cas les années antérieures.

Selon l’information donnée par Alphonse da Silva, directeur de l’office du baccalauréat, les épreuves facultatives démarrent deux jours après la délibération par l’EFS (économie familiale et sociale) et les Langues nationales le vendredi 14 août 2020, puis les épreuves de dessin et Musique les lundi 17 et mardi 18 août 2020. De leurs côtés, les épreuves d’Education Physique et Sportive sont programmées pour le lundi 17 et mardi 18 août 2020. Les épreuves de Dessin et Musique auront également lieu les lundi 17 et mardi 18 août 2020. La 1ère vague des admis sera connue le 19 août et la dernière délibération le 22 août.

Au niveau des candidats, l’heure devient plutôt longue et l’attente stressante. Cette année, le taux d’admissibilité ne sera également pas connu avant la délibération, afin d’éviter les fausses informations qui circulent, à chaque année, sur les réseaux sociaux, à la veille des délibérations.