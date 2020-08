Bénin – BAC 2020: classement des établissements selon le taux de réussite

Cette année, les épreuves écrites du baccalauréat session de Juillet 2020 se sont déroulées du 20 au 23 juillet au Bénin. Les premières délibérations ont eu lieu le mercredi 12 août 2020 avec au compteur, un taux de réussite de 49,73% au plan national. Certains établissements comme chaque année se sont illustrés par leur taux de réussite.

Dans le but de créer de l’émulation et d’encourager les établissements à faible taux de réussite, la direction de l’office du baccalauréat avec l’appui du ministre de l’enseignements supérieur à élaborer la liste des établissement publics et privés selon le taux de réussite affiché à cet examen.

Alors que plusieurs établissements ont réalisé un taux de réussite de 100% à cette session unique de Juillet 2020, une dizaine d’établissements se sont illustrés par des taux de réussite de zéro pour cent.

Liste des différent établissements selon leur taux de réussite: