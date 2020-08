Bénin: Alastaire Sèna Alinsato remplace Rufino d’Almeida au ministère du Plan

Alastaire Sèna Alinsato a été nommé au poste de Directeur de Cabinet du ministère du Plan et du Développement, ce mercredi 19 Août 2020 en Conseil des ministres. Il travaillera désormais aux côtés du ministre Abdoulaye Bio Tchané en remplacement de Rufino d’Almeida.

Devenu Maire de la ville de Bohicon, Rufino d’Almeida va enfin passer la main à un nouveau Directeur de Cabinet (DC) du ministère du Plan et du Développement, poste qu’il occupait jusqu’à juin 2020. Le nouveau DC a pour nom Alastaire Sèna Alinsato, précédemment Directeur général de la Programmation et du Suivi des Investissements Publics, dans le même ministère.

D’autres nominations ont été aussi prononcées au ministère du Plan et du Développement. Meangoua H. Armelle Coralie Ahamidé, Rachidi B. Radji et Amine Alassane, ont été respectivement nommés Secrétaire général du ministère, Conseiller technique au suivi du capital humain et enfin Directeur départemental du Plan et du Développement de l’Alibori.