Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, de nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement au niveau de l’aéroport de Cotonou. En dehors du dépistage systématique des voyageurs à destination de Cotonou, les voyageurs au départ ont également un service « premium ».

Depuis le mois de Mai, un centre de tri et de dépistage a été installé à l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin de Cotonou, pour un dépistage systématique des voyageurs, dès leur arrivée au Bénin. Continuant sa lutte inlassable contre la propagation de la pandémie, le gouvernement a pris de nouvelles dispositions pour les voyageurs au départ de Cotonou.

Services ordinaire et « premium »

Selon la note circulaire N 513 – 2020/MS/DC/SGM/DNSP/SP du 17 Août 2020, tous les voyageurs au départ de Cotonou seront soumis à un test de dépistage systématique à la COVID-19. Ces dépistages se feront, tous les jours, sur les sites installés au Palais des Congrès de Cotonou et à l’aéroport international Cardinal Bernadin Gantin de Cadjèhoun.

Selon le communiqué signé du Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, pour bénéficier du test de dépistage, les voyageurs au départ de Cotonou paieront 50.000f CFA pour un service ordinaire et 75.000f CFA pour un service « premium ». « En cas de résultat positif, le voyageur bénéficie d’un traitement et d’un suivi total et gratuit, conformément au protocole de prise en charge au Bénin », peut-on lire dans le communiqué.

Il faut noter que le coût du dépistage des passagers, qui arrivent au Bénin par l’aéroport international de Cotonou, demeure toujours à 100.000f CFA.