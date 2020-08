Bénin – 100% au Bac 2020 : liste des 08 établissements qui ont fait carton plein

Au terme de la proclamation des résultats du Baccalauréat session de juillet 2020, huit (08) établissements ont montré une performance exceptionnelle avec un taux de 100% d’admis.

Dans le but de créer de l’émulation et d’encourager les établissements à faible taux de réussite, la direction de l’office du baccalauréat avec l’appui du ministre de l’enseignements supérieur à élaborer la liste des établissement publics et privés selon le taux de réussite affiché à cet examen.

Liste des 08 établissements qui ont eu un taux de 100% d’admis au BAC 2020