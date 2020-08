Bayern-Barça : après le 8-2, Messi refuse d’échanger son maillot

Humilié par le Bayern Munich (8-2), vendredi dernier, en quart de finale de la Ligue des champions, Lionel Messi s’est montré particulièrement énervé lorsque le jeune bavarois, Alphonso Davies, lui a demandé son maillot.

Comme au tout début de sa carrière, Lionel Messi demeure une source d’inspiration pour les jeunes joueurs qui rêvent aussi d’avoir un parcours aussi impressionnant que le sien. Au rang de ceux-ci, le jeune canadien, Alphonso Davies. Étincelant lors de la victoire éclatante du Bayern Munich face au Barça (8-2) en quart de finale de la Ligue des champions, le jeune latéral a fait des misères dans son couloir, ridiculisant au passage Nelson Semedo. Une prestation XXL saluée par la presse européenne.

A la fin de la rencontre, le Bavarois est allé vers Messi pour lui demander son maillot; sauf que le capitaine du Barça n’avait pas la tête à ces échanges d’amabilité et est même apparu énervé. C’est le joueur lui-même qui a raconté cette anecdote à ‘BT Sport’. En zone mixte après la victoire des allemands face à Lyon (3-0), mercredi, et leur qualification en finale, Davies est revenu sur ce moment et a confié que la Pulga avait refusé de lui donner son maillot quelques jours plus tôt. « Oui, je lui ai demandé, mais je pense qu’il était un peu énervé. Mais ce n’est pas grave, par contre; la prochaine fois, j’espère« , a déclaré Davies.