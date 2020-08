Barça vs Manchester City : vers un échange Lionel Messi-Gabriel Jesus?

Selon le média brésilien Globo Esporte, le Barça se serait renseigné sur l’attaquant de Manchester City, Jesus Gabriel, dont on annonce la venue en Catalogne pour prendre la place de Luis Suarez. Le Brésilien pourrait faire l’objet d’un échange avec le capitaine blaugrana, Lionel Messi, qui envisagerait de poursuivre sa carrière chez les Skyblues.

Et si le destin de Lionel Messi est lié à celui de Gabriel Jesus? Le capitaine du Barça secoue depuis 24 heures le monde du sport après l’annonce de son intention de quitter le club catalan. Le natif de Rosario, visiblement lassé des échecs répétés des Barcelonais en Ligue des champions et les décisions controversées de ses dirigeants, a décidé d’activer la clause incluse dans son contrat lui permettant de partir libre à la fin de la saison.

Une décision irrévocable, selon plusieurs sources, qui assurent que la Pulga s’active déjà pour sa future destination. A en croire plusieurs médias anglais, la prochaine destination de Messi se nomme Manchester City. Les tabloïds britanniques assurent que le capitaine de la sélection argentine aurait déjà appelé Pep Guardiola et se serait même mis en tête de rejoindre les Citizens cet été.

Si Manchester City n’a jusqu’ici donné de suite à ces rumeurs, la dernière bombe lâchée par Globo Esporte risque effectivement de voir le Barcelonais débarquer en Premier League. En effet, selon le média brésilien, les catalans en quête d’un attaquant de pointe pour la saison prochaine, Luis Suarez ne faisant plus partie des plans de Koeman, aurait jeté leur dévolu sur l’avant-centre des Skyblues, Gabriel Jésus.

Le joueur de 23 ans traverse l’une des meilleurs saisons de sa jeune carrière. Concurrencé par Sergio Aguero (le meilleur buteur de Man City), le Citizen a profité de la blessure de ce dernier pour briller cette année. Sous contrat jusqu’en 2023, l’Auriverde a inscrit 14 buts en Premier League cette saison et a trouvé le chemin des filets à 6 reprises en Ligue des champions et à 3 reprises en Coupes nationales.

Mais laisser partir Gabriel Jésus, qui de surcroît est le candidat idéal pour remplacer Sergio Aguero vieillissant, serait un pari risqué pour les Citizens. Même si le joueur venait à accepter la proposition des Catalans, le club anglais ferait tout pour retenir son jeune attaquant qui constitue à coup sûr l’avenir des Bleus ciel.

Et c’est là que le Barça pourrait utiliser son joker pour obtenir gain de cause. Les Blaugranas, convaincus que Messi partirait du club et probablement en Premier League, pourraient l’échanger contre le jeune brésilien. Ainsi, la Pulga retrouvera Pep Guardiola à Manchester City et les Barcelonais récupéreront Gabriel Jesus.

Mais Messi a-t-il vraiment envie de quitter le Barça? Où est-ce seulement un coup de théâtre du joueur pour pousser Josep Bartomeu à démissionner de son poste de président du Barça? Ce qui est sûr, ce feuilleton a encore de beaux jours devant lui.