Barça : « Messi nous a communiqué qu’il n’allait pas se présenter aux entraînements »

Face aux journalistes ce mercredi lors de la présentation de la recrue portugaise, Trincao, le directeur sportif du Barça, Ramon Planes, a annoncé que Lionel Messi ne se présentera pas aux entraînements des blaugranas, mais soutient que le club culé n’est pas en guerre avec l’Argentin.

L’actualité concernant le désormais très possible départ de Messi fait toujours rage en Espagne. Si l’annonce faite par l’Argentin, hier mardi, a provoqué un tsunami dans toute la Catalogne, les informations de ces dernières heures risquent de déclencher un autre séisme. En effet, selon Ramon, la Pulga aurait décidé de ne plus participer aux entraînements de son club formateur, confirmant un peu plus le divorce entre lui et le club catalan. « Messi nous a communiqué qu’il n’allait pas se présenter aux entraînements« , a annoncé Ramon Planes, en marge de la présentation de la recrue portugaise, Trincao, et relayé par Besoccer. « Mais tous les échanges resteront entre les deux parties (le club et le joueur) et nous ne communiquerons pas sur ce qu’il se dit, par respect, car nous mettons tous nos efforts dans ce dialogue« , a ajouté le directeur sportif du Barça.

Tout l’effectif catalan va effectuer des tests PCR ce dimanche avant la reprise des entraînements prévus lundi. Un retour sur les pelouses, après la débâcle face au Bayern Munich (8-2) en quart de finale de la Ligue des champions, auquel ne participera bien évidemment pas le capitaine argentin. Mais le dirigeant espagnol espère toujours garder le sextuple Ballon d’or la saison prochaine, malgré les envies pressantes de départ du capitaine de l’Albicéleste.

« Ce n’est pas une dispute entre Messi et le Barça, aucun des deux ne mérite ça. Nous travaillons pour construire un Barça gagnant. Il n’y a aucune division au sein du club sur Leo (Messi). N’importe quel connaisseur du football veut qu’il reste ici pour gagner encore. C’est un gagneur« , a continué Ramon Planes. « Nous voyons Messi comme un joueur du Barça. Aujourd’hui arrive Trincao, et on espère qu’il triomphera aux côtés de Messi. Le Barça s’est reconstruit plusieurs fois durant son histoire, et il est toujours revenu plus puissant. Notre idée, c’est de le faire encore une fois, autour du meilleur joueur du monde« , a répété le directeur sportif.