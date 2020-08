Barça : Lionel Messi demande à Pep Guardiola de l’accueilir à City

Depuis l’annonce officielle du départ de Lionel Messi du Barça, beaucoup se demandent quelle sera sa nouvelle destination. Selon les informations du Club de la Mitjanit, une émission de Radio Catalunya, Lionel Messi aurait appelé Pep Guardiola, son ancien coach, pour savoir s’il était possible qu’il soit transféré chez les Skyblues.

« La fin de la glorieuse ère de Leo Messi à Barcelone semble être proche. Après l’arrivée de (l’entraîneur) Ronald Koeman, ce qui ressemble à un départ de son ami Luis Suarez et une fin de saison difficile et tourmentée, Leo Messi a communiqué ce mardi au FC Barcelone dans un fax son intention d’abandonner le club », a souligné la radio espagnole Once.

D’après la presse sportive espagnole, Messi s’est réuni avec le nouvel entraîneur du Barça Ronald Koeman la semaine dernière, et lui aurait indiqué qu’il se voyait « plus à l’extérieur qu’à l’intérieur » du club. Et cet extérieur serait, selon le souhait du joueur, Manchester City dans le championnat anglais.

En effet, selon les informations du Club de la Mitjanit, une émission de Radio Catalunya, Lionel Messi aurait appelé Pep Guardiola, son ancien coach, pour savoir s’il était possible qu’il soit transféré chez les Skyblues. Est-ce par affinité pour Pep Guardiola, acteullement coach de city, ou par préférene pour le championnat anglais, dans tous les cas, Lionel Messi semble vouloir prendre la route de la première league au grad dam de ceux qui espéraient le voir dans le Calcio pour la continuité de son duel avec Critiano Ronaldo.

🔥 MESSI HA TRUCAT A GUARDIOLA!

🎙️ @XaviCampos:



🔊 "Fa uns dies, Messi es va posar en contacte amb Guardiola per fitxar pel Manchester City"



🔊 "Vol marxar per continuar guanyant títols, a un futbol de primer nivell"



🔊 "El City té 300M€ per gastar en reforços"#ClubMitjanit pic.twitter.com/zEwa6IrLNW — Club de la Mitjanit (@ClubMitjanit) August 25, 2020

Fin d’une histoire d’amour ?

Si Messi quitte la Catalogne, ce serait la fin d’une longue et belle histoire d’amour entre la Pulga (« puce », en espagnol) argentine et le Barça : arrivé au club en 2000 à l’âge de 13 ans, Messi a ensuite gravi tous les échelons au sein de l’un des clubs les plus prestigieux au monde pour finir par obtenir le statut de « meilleur joueur de tous les temps », comme on l’assure à Barcelone.

Il s’agit surtout d’un séisme pour la planète football, qui a du mal à s’imaginer la superstar argentine sous d’autres couleurs que le rouge et le bleu catalans.

« Je ne le vois pas ailleurs. Je ne peux pas le croire. Je préfère croire que c’est un ultimatum lancé à la direction pour que Bartomeu s’en aille », a réagi Ruben Tejero, fan du Barça de 28 ans qui faisait partie de la petite centaine de supporters, N.10 de Messi dans le dos, qui se sont spontanément rassemblés mardi soir devant le Camp Nou, sous les fenêtres du très critiqué président Josep Maria Bartomeu, pour exiger sa démission.

Les négociations autour de l’astronomique clause libératoire de Messi, fixée jusqu’à maintenant à 700 millions d’euros, seront décisives pour son éventuel départ du club, comme cela avait été le cas pour le transfert de son éternel rival portugais Cristiano Ronaldo passé du Real Madrid à la Juventus Turin, en juillet 2018, contre 105 millions d’euros.